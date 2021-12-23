Переважно скасовані рейси в польські та італійські міста.

Ірландський лоукостер Ryanair заявив про скорочення зимового розкладу рейсів.

Про це повідомила авіакомпанія в Telegram.

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Загалом скасовано 17 авіарейсів. Переважно скасовані рейси в польські та італійські міста.

Обмеження діятимуть з 10 по 31 січня 2022 року.

Список скасованих рейсів Ryanair з України:

Київ – Бидгощ з 10 по 31 січня

Київ - Мальта з 10 по 31 січня

Львів – Барі з 10 по 31 січня

Львів - Палермо з 10 по 31 січня

Львів – Піза з 10 по 31 січня

Львів-Турин з 10 по 31 січня

Львів – Манчестер з 10 по 31 січня

Львів - Братислава з 10 по 31 січня

Харків - Вільнюс з 6 по 31 січня

Харків - Варшава з 6 по 31 січня

Харків - Краків від 6 до 31 січня

Харків - Познань з 6 по 31 січня

Харків - Будапешт з 6 по 31 січня

Харків - Мілан з 6 по 31 січня

Одеса - Катовіце з 10 по 31 січня

Одеса - Болонья з 10 по 31 січня

Одеса - Барселона з 10 по 31 січня

У розкладі можливі зміни, тому авіакомпанія просить пасажирів стежити за повідомленнями.

Ryanair і Україна:

17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.

23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.

3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер. Запуск рейсу запланований на 5 листопада.

7 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.