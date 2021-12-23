Ірландський лоукостер Ryanair заявив про скорочення зимового розкладу рейсів.
Про це повідомила авіакомпанія в Telegram.
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Загалом скасовано 17 авіарейсів. Переважно скасовані рейси в польські та італійські міста.
Обмеження діятимуть з 10 по 31 січня 2022 року.
Список скасованих рейсів Ryanair з України:
- Київ – Бидгощ з 10 по 31 січня
- Київ - Мальта з 10 по 31 січня
- Львів – Барі з 10 по 31 січня
- Львів - Палермо з 10 по 31 січня
- Львів – Піза з 10 по 31 січня
- Львів-Турин з 10 по 31 січня
- Львів – Манчестер з 10 по 31 січня
- Львів - Братислава з 10 по 31 січня
- Харків - Вільнюс з 6 по 31 січня
- Харків - Варшава з 6 по 31 січня
- Харків - Краків від 6 до 31 січня
- Харків - Познань з 6 по 31 січня
- Харків - Будапешт з 6 по 31 січня
- Харків - Мілан з 6 по 31 січня
- Одеса - Катовіце з 10 по 31 січня
- Одеса - Болонья з 10 по 31 січня
- Одеса - Барселона з 10 по 31 січня
У розкладі можливі зміни, тому авіакомпанія просить пасажирів стежити за повідомленнями.
Ryanair і Україна:
17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.
23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.
3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер. Запуск рейсу запланований на 5 листопада.
7 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.