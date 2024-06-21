Гостям острова справді доведеться виконувати "обов'язки". За роботу не платитимуть, але харчування та готель теж будуть безкоштовними.

Австралійський регіон Тасманія вирішив привабити більше туристів у зимові місяці, запропонувавши відвідувачам низку незвичайних "вакансій". Як пише Independent, серед пропонованих вакансій – збирач устриць, дослідник паранормальних явищ, звіздар та вигулювач вомбатів.

Тасманія – великий острів на південь від Австралії із досить помірним кліматом, але у червні – серпні тут панує місцева "зима", під час якої потік туристів знижується. Оскільки пляжів повно і так по всій Австралії, острів пропонує туристам "незабутні враження" і "подорожі без оплати".

"Незалежно від того, чи прагнете ви творчої стимуляції чи відпочинку на свіжому повітрі – у компанії тварин, ремісників чи взагалі нікого – для цього є дивна робота", – заявили в Tourism Tasmania.

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Поки запропоновані роботи не оплачуються, але і самому туристу не потрібно буде платити за транспорт, харчування та готель – все оплатить Управління туризму Тасманії. Вакансії, доступні лише для громадян Австралії, пропонують один день досвіду, але є критерій відповідності та обов’язки, які потрібно виконати.

У посадовій інструкції для вигулювача вомбатів (місцева сумчата тварина, схожа на велетеньського хом’яка) зазначено, що ви "будете допомагати підтримувати фізичне та психічне благополуччя наших вомбатів", виводячи їх на щоденні ранкові прогулянки. Співробітники "вмовлятимуть їх встати з ліжка, щоб змусити рухатися" і "триматимуть мотивацію заохоченням і закусками". Щоб мати право на участь, турист повинен бути "любителем тварин і природи, завзятим пішоходом і терплячою душею".

Дослідник паранормальних явищ зможе використати "новітнє обладнання для полювання на привидів", щоб виявити паранормальну активність у Віллоу Корт, найстарішому притулку Австралії, який постійно працює.

"Ви потрапите в палату суворого режиму для божевільних злочинців і налаштуєтеся на ознаки паранормального явища", — йдеться в описі.

Для цього тасманійське управління з туризму хоче когось із "магнетичною особистістю" та "шостим почуттям".

Той, хто "легко вдягає і знімає наші водонепроникні ботфорти", може стати робітником устричного промислу - збирати, сортувати та чистити молюсків.

Для туристів, яких турбує холод, Tourism Tasmania повідомляє, що є вакансія "кочегара сауни", яка передбачає догляд за сауною на дровах у місці для глемпінгу (щось середнє між готелем і кемпінгом) з видом на Тасманове море.

Є також вакансії для мисливців за трюфелями та "шептунів вина". Tourism Tasmania прагне збільшити кількість туристів за допомогою цих вакансій, оскільки вони прагнуть повернути його на допандемійний рівень.

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