Королівський австралійський військово-морський флот збільшить кількість великих надводних кораблів до 26 одиниць.

Австралія оголосила про план побудувати свій найбільший військово-морський флот з часів Другої світової, виділивши понад 35 мільярдів доларів на оборонний проект протягом наступних 10 років. Про це повідомляє CNN.

План зміцнення флоту передбачає, що австралійці будуть мати 20 есмінців і фрегатів, а також шість великих надводних кораблів з опціональним екіпажем, які зможуть працювати як з моряками, так і самостійно, у якості дронів. Ще 25 невеликих суден будуть використовувати для патрулювання та забезпечення морської безпеки.

Рішення щодо нарощування флоту прийняли після того, як незалежна перевірка показала, що "теперішній і запланований флот надводних бойових кораблів не підходить для стратегічної обстановки, з якою ми стикаємося".

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Китайська загроза - ймовірні загрози

Мається на увазі загроза з блоку КНР, яка постійно зростає. Нагадаємо, ще у 2019 році Китай досяг "‎психологічної позначки"‎ в 300 кораблів різного призначення, перевершивши за цим показником Військово-морські сили США на 13 бойових одиниць.

І хоча поки що китайський флот поступається найбільш потужним західним в якісному відношенні, з кожним роком відстань між ними зменшується. Це зокрема стосується авіаносців, які можуть зіграти ключову роль в передбачуваному вторгненні до Тайваню. В ЦРУ вважають, що воно може відбутися у 2027-му.

Інші експерти кажуть, що незважаючи на кількісну перевагу, операція не буде "‎легкою прогулянкою" для КНР‎, адже Тайвань має багато сучасної зброї і розраховує на підтримку з блоку Сполучених Штатів.

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