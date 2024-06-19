Автори аналізу встановили, що кожен додатковий градус тепла здорожує відпочинок в Іспанії для сім'ї більш ніж на 110 євро.

Ще тільки середина червня, але пекельна спека вже зриває туристам відпочинок у Європі – особливо важка ситуація спостерігається в Греції, де вже навіть є загиблі через занадто високі температури.

Тим часом свіже дослідження The Post Office встановило, що крім фізичного дискомфорту і загрози здоров'ю, екстремальні погодні умови також б'ють по гаманцю туристів, пише The Mirror.

Зокрема, аналіз встановив, що кожен додатковий градус тепла здорожує відпочинок в Іспанії для сім'ї з чотирьох людей на 96 фунтів стерлінгів (приблизно 114 євро). Наприклад, тижнева поїздка в травні для двох дорослих і двох підлітків із Лондона до Бенідорма (Іспанія) при температурі 22°С обходилася сім'ї у 803 фунти стерлінгів (приблизно 952 євро). Однак у серпні, коли температура сягає 30°С, ця ціна зростає до 1570 фунтів стерлінгів (близько 1861 євро).

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Як спека впливає на вартість відпочинку на популярних напрямках – з розрахунку сім днів для сім'ї з чотирьох осіб:

1. Флорида, США – 972 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 1 152 євро).

2. Влера, Албанія – 138 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 164 євро).

3. Мармарис, Туреччина – 133 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 158 євро).

4. Дубай (ОАЕ) – 117 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 139 євро).

5. Крит, Греція – 102 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 121 євро).

6. Бенідорм, Іспанія – 96 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 114 євро).

7. Кіпр – 89 фунтів стерлінгів за градус (приблизно 105 євро).

При цьому, згідно з опитуванням 2000 мандрівників, четверо з десятьох прагнуть відпочити "поза сезоном". Основні причини – значна загальна економія коштів (58%), менша кількість туристів (51%) і тихіші маршрути пересування (37%).

"Туристам може бути дедалі важче складати бюджет на щорічну відпустку, особливо для тих, хто подорожує з дітьми, які обмежені піковими цінами на відпочинок через шкільні канікули. Однак є хитрі способи заощадити гроші на відпочинку", – зазначила голова The Post Office Лаура Планкетт.

Наприклад, згідно з опитуванням, 77% відпочивальників заощадили гроші, вирішивши полетіти на відпочинок у середині тижня і таким чином уникнувши завищених цін на вихідні.

Також, за словами Планкетт, заощадити бюджет поїздки допоможе відстеження обмінних курсів для валюти, яка знадобиться вам на відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти з подорожей порадили туристам обирати найбільш ранні авіарейси в сезон літніх відпусток, оскільки через сильну спеку вдень багато вильотів затримуються або взагалі скасовуються.

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