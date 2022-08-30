Найбезпечнішою країною для соло-туристок стала Ірландія.

Експерти визначили країни світу, куди найбезпечніше їхати на відпочинок жінкам, подорожуючим поодинці.

Про це пише видання Travel off Path з посиланням на результати дослідження, проведеного туристичним додатком Bounce.

При складання рейтингу враховувалися такі показники, як рівень насильства по відношенню до жінок, рівень домашнього насильства, ставлення до насильства на адресу жінок в суспільстві, наскільки безпечно жінкам гуляти поодинці вночі, законодавство щодо захисту жінок, гендерна рівність і багато іншого.

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Очолила рейтинг Ірландія, де найнижчий відсоток жінок, які вважають, що насильство щодо жінок може бути виправдане – всього 1%. Ірландія також мала один з найнижчих відсотків жінок, які страждали від насильства з боку чоловіків, невелику кількість жінок-жертв вбивств та один з найкращих показників глобального індексу гендерного розриву.

На другому місці опинилася Австрія, де був відносно низький відсоток жінок, які зазнали насильства, тоді як 79% жінок заявили, що почуваються в безпеці, коли йдуть додому одні вночі. Третє місце посіла Норвегія, де найнижче число жертв вбивств серед жінок на 100 000 людей, а також найвищий відсоток жінок, які почувалися в безпеці, повертаючись додому вночі (83%), і другий за величиною гендерний розрив у світі.

Топ-10 найбезпечніших для жінок-туристок країн світу:

1. Ірландія (загальна оцінка безпеки 7,88)

2. Австрія (7,70)

3. Норвегія (7,45)

4. Словенія (7,19)

5. Швейцарія (7,01)

6. Іспанія (6,97)

7. Португалія (6,88)

8. Канада (6,67)

9. Нідерланди (6,15)

10. Польща (5,97)

Разом з тим, найнебезпечнішим напрямком для жінок, які подорожують поодинці, визнана Колумбія, яка мала погані результати по кожному з показників. За нею розташувалися Коста-Ріка, США, Чилі та Туреччина.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти визначили найбезпечніші для ЛГБТК-туристів країни, де їм найменше загрожує зіткнутися з дискримінацією та насильством.