До топ-5 найбезпечніших міст для одиночних туристів потрапили Мюнхен, Цюріх, Прага, Загреб і Тімішоара.

Німецький Мюнхен визнали найбезпечнішим містом в Європі для туристів, які подорожують поодинці.

Як пише Express, такого висновку дійшли експерти з подорожей Looking4.com, які вивчили рівень злочинності, індекс безпеки та хештеги в TikTok, щоб знайти ідеальне місце відпочинку для соло-туристів.

У підсумку баварське місто Мюнхен посіло перше місце в рейтингу безпеки через низький рівень злочинності та великий інтерес до нього в TikTok.

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Найбезпечніші міста Європи 2023

1. Мюнхен, Німеччина.

2. Цюріх, Швейцарія.

3. Прага, Чехія.

4. Загреб, Хорватія.

5. Тімішоара, Румунія.

6. Гельсінкі, Фінляндія.

7. Краків, Польща.

8. Базель, Швейцарія.

9. Берн, Швейцарія.

10. Клуж-Напока, Румунія.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичні експерти визначили країни світу, куди найбезпечніше їхати на відпочинок жінкам, подорожуючим поодинці. Очолили рейтинг Ірландія, Австрія та Норвегія.

Також експерти визначили, що мандрівники-одинаки часом платять при бронюванні відпустки майже на 90% більше, ніж пари.

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