Лариса Козова

Двічі на рік сонячний промінь проникає до темного внутрішнього приміщення Великого храму Рамсеса II та освітлює статуї фараона.

Під ранок на 22 жовтня іноземні туристи та місцеві жителі зібралися біля стародавнього храму на півдні Єгипту. Як пише The Independent, деякі відвідувачі провели ніч просто неба, щоб побачити сонячне явище, яке повторюється тут уже тисячоліттями.

Двічі на рік – 22 жовтня та 22 лютого – сонячний промінь проникає до темного внутрішнього приміщення Великого храму Рамсеса II. Він освітлює статуї фараона та двох божеств, розташованих поруч із ним. Вважається, що ці дати відповідають дню коронації Рамсеса II та його дню народження. Явище виникає завдяки точному розташуванню храму відносно Сонця, а освітлення триває приблизно 20 хвилин.

"Сьогодні особливий день, як ви можете бачити. Це свято та історична подія", – розповів Associated Press Хішам Хела, місцевий гід, який супроводжував групу італійських туристів.

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Поціновувачі єгиптології та інші відвідувачі вишикувалися в чергу, тримаючи телефони й селфі-палиці. Попри значне скупчення людей, на тлі велетенських статуй, що обрамляють храм над Нілом, вони здавалися зовсім маленькими.

На честь події перед храмом виступали артисти в яскравих костюмах. Вони усміхалися й танцювали синхронно під мелодійний передзвін, ритми табла та характерне звучання мізмарів – стародавніх єгипетських духових інструментів, пише ЗМІ.

Усередині комплексу відвідувачі тісно зібралися в майже цілковитій темряві перед статуями Рамсеса II та богів Амона-Ра й Ра-Горахті. Сонячний промінь проникав приблизно на 60 метрів углиб храму, повідомив Національний науково-дослідний інститут астрономії та геофізики Єгипту.

Для тих, хто побував на цьому видовищі вперше, стародавня історія стала джерелом незабутніх вражень.

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Дженіс Суді, яка приїхала з Атланти, штат Джорджія, розповіла, що вперше відвідала Єгипет і сподівається повернутися сюди знову.

"Я приїхала сюди заради величезних статуй храму та того, наскільки добре вони збереглися. Але найбільше мене вразили кольори різьблених зображень, ієрогліфів та інших елементів оздоблення. Це прекрасно, приголомшливо – воно того варте!" – поділилася враженнями туристка.

У 1960-х роках археологи провели масштабну операцію з перенесення храму: його розібрали на частини й перемістили подалі від води, рівень якої піднявся через будівництво Асуанської греблі.

Інженери подбали про те, щоб після перенесення споруда зберегла своє розташування відносно Сонця. Завдяки цьому сонячне проміння й досі проникає всередину храму – більш ніж через 3000 років після його спорудження.

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