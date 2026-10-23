Перу змінює систему відвідування знаменитого Мачу-Пікчу: що варто врахувати туристам

Міністерство культури Перу скасувало систему попереднього бронювання квитків на цей об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Мачу-Пікчу - одне з "нових семи чудес світу" - входить до списку місць, які мріють відвідати багато мандрівників. Про це пише euronews.

Міністерство культури Перу скасувало систему попереднього бронювання квитків на цей об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тепер на оформлення покупки на офіційному сайті - Tu Boleto - відводиться всього 15 хвилин. Якщо за цей час оплата не буде здійснена, бронювання анулюється, а квиток знову надходить у продаж.

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Оскільки квитки тепер іменні, для входу на територію Мачу-Пікчу необхідно, щоб дані у вашому посвідченні особи повністю відповідали даним у квитку.

Як пояснили в Міністерстві культури, цю зміну було запроваджено для того, щоб "інформація про наявність місць на платформі відповідала квиткам, які дійсно доступні для придбання".

Зазначається, що нова система продажу квитків запущена в тестовому режимі: за його підсумками 15-хвилинний ліміт на оформлення покупки може бути переглянутий (збільшений або зменшений).

Суворі обмеження на кількість відвідувачів цитаделі Мачу-Пікчу залишаються в силі: у високий сезон допускається до 5600 осіб на день, у низький - до 4500. Для маршруту "Стежка інків" (Inca Trail) встановлено ліміт у 750 відвідувачів на день.

Крім того, щодня 1000 квитків надходить у продаж у касі DDC-Cusco в селищі Мачу-Пікчу (Machupicchu Pueblo) - ці квитки можна використовувати наступного дня після придбання.

Як дістатися до Мачу-Пікчу

Мандрівникам з Європи спочатку потрібно долетіти до столиці Перу - Ліми, а звідти - здійснити внутрішній переліт до Куско.

З Куско можна дістатися поїздом або автобусом до Агуас-Кальєнтес (селища Мачу-Пікчу), звідки до самої цитаделі веде пішохідна стежка або автобусний маршрут. Прямі рейси до Ліми виконуються з Мадрида, Барселони, Парижа та Амстердама.

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