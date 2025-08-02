Ця подія приголомшила китайське суспільство.

У Китаї чоловік дивом вижив, провівши п'ять днів і ночей під водою. Про неймовірний випадок розповідає гонконгське видання South China Morning Post.

Інцидент стався 19 липня, коли 40-річний дайвер-любитель з міста Фужун у регіоні Сянсі (провінція Хунань, центральний Китай) пішов з другом до місцевої річки і зник безвісти лише через п'ять хвилин після занурення.

Річка перетинається зі складною системою печер та в деяких місцях має глибину у кілька десятків метрів. Поліція та рятувальники негайно розпочали пошукову операцію, зокрема були залучені професійні водолази.

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Пошуки тривали безрезультатно протягом п'яти днів, доки під час чергового запливу підводними печерами водолазам не вдалося натрапити на зниклого чоловіка. Як потім розповів журналістам капітан рятувальної команди Тянь Янлін, дайверу вдалося вижити завдяки повітряній кишені в одній з підземних печер. Там він міг дихати, попри те, що загалом перебував глибоко під водою.

За словами чоловіка, за ці п’ять днів він повністю втратив відчуття часу та виживав, харчуючись сирою рибою. На диво, після порятунку нещасний перебував у досить хорошому стані і навіть зміг самостійно дійти до машини швидкої допомоги.

Перші слова, з якими він звернувся до рятувальників, були: "У вас є сигарета?"

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