Перша випадкова знахідка датується 2023 роком, а вже цьогоріч фахівці підтвердили, що вид процвітає у віддаленій частині Шотландії.

У Великій Британії чоловік випадково знайшов медузу, яка вже півстоліття вважалася повністю вимерлою. Про це повідомляє The Guardian.

Стеблова медуза (Depastrum cyathiforme), що своїм виглядом нагадує квітку будяка, ще у 19 столітті вважалася рідкісною, але регулярно фіксувалася у південно-західних британських водах натуралістами. Але в середині 20 століття вона зникла з британських узбережжя. Востаннє представника цього виду бачили в регіоні Роскоффі на півночі Франції у 1976 році.

Однак у червні 2023 року натураліст, який збирав каміння в районі Південний Уїст на Зовнішніх Гебридських островах (північно-західна частина Шотландії) знайшов чотирьох істот, які потім за його фотографіями були ідентифіковані як вимерла стеблова медуза.

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Зазначається, що чоловік спочатку намагався самостійно ідентифікувати знайдені ним істоти. Але пошук в Інтернеті вказував лише на "історичні малюнки пером та акварелями", що змусило його сумніватися. Але він сказав, що був "дуже радий", коли експерти підтвердили, що на його фотографії зафіксовано саме "вимерлу" істоту.

Цього літа редактор журналу British Wildlife Гай Фрімен особисто відвідав Саут-Уїст, щоб на власні очі побачити начебто вимерлу медузу. І він таки зміг їх знову відшукати.

"Те, що раніше існувало лише на старих малюнках, раптом з’явилося там, у плоті. Дуже обнадійливо, що медуза все ще була там цього літа, через два роки після знахідки, але тепер нам потрібно розширити пошуки та з’ясувати, чи вижила вона десь іще", – розповів Фрімен.

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Як писав УНІАН, у водах затоки Кардіган вперше з 2021 року помітили акулу-янгола (Squatina). Ангелова акула, яка своєю зовнішністю нагадує ската, включена до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи зі статусом виду, що перебуває під критичною загрозою.

Також ми розповідали, що у Південній Африці придумали, як захистити носорогів від браконьєрів. Це робитимуть за допомогою радіації, яка не нашкодить тваринам, але допоможе відстежити частини тіла незаконно впольованого носорога.

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