Екологи не вірять у ту версію, яку озвучила влада.

У США на території атомного об'єкта знайшли заражене радіацією осине гніздо. Про це пише Bild.

На території об'єкта Savannah River Site у штаті Південна Кароліна з початку 1950-х до кінця 1980-х років розташовувалося виробництво ядерної зброї. Потім об'єкт перепрофілювали і перетворили на місце безпечного зберігання ядерних відходів. Зараз там зберігається близько 129 мільйонів літрів рідких радіоактивних відходів.

Як розповіли в Міністерстві енергетики США, на початку липня під час звичайних планових робіт на території об'єкта робочі виявили осине гніздо, яке сильно фонило. Воно розташовувалося на стовпі біля підземних резервуарів із радіоактивними відходами. Вимірювання показали, що радіаційний фон гнізда перевищував допустиму норму в десять разів.

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Робітники обробили гніздо інсектицидом, а потім утилізували його як радіоактивні відходи. При цьому повідомляється, що самих ос у гнізді не знайшли.

Фахівці вважають, що гніздо "заразилося" радіацією внаслідок так званого "спадкового забруднення" - залишкового зараження з часів, коли на об'єкті виробляли зброю. Стверджується, що небезпеки для населення немає, оскільки оси зазвичай літають на короткі відстані - у межах кількох сотень метрів.

Однак екологічна організація Savannah River Site Watch поставила під сумнів офіційну версію зараження гнізда. Також залишається незрозумілим, якою є ймовірність появи нових заражених гнізд.

"У громадськості є право знати, чи існує десь витік", - заявив директор організації Том Клементс.

Ядерні відходи на дні Атлантики

Як писав УНІАН, раніше міжнародна група дослідників виявила сотні контейнерів з ядерними відходами на дні Атлантичного океану. Це сталося в рамках проєкту зі з'ясування поточного стану похованих на дні океану контейнерів.

Річ у тім, що з 1950-х і до початку 1990-х років існувала практика скидання ядерних відходів у світовий океан. Вважалося, що ядерні матеріали нікому не заважатимуть, якщо їх скинути на велику глибину у віддалених частинах океану.

За наявними оцінками, тільки в одному регіоні Атлантики на дні може перебувати до 200 тисяч контейнерів з ядерними відходами.

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