Державні ЗМІ КНР опублікували офіційні відео та фотографії, на яких продемонстровані польотні операції на палубі авіаносця "Фуцзянь".
Китай поки що не показав кадри безпосередньо із зльотами чи посадками літаків на корабель, проте принаймні продемонстрував готовність це зробити найближчим часом.
Так, на кадрах можна бачити палубний винищувач Shenyang J-15, який перебуває в позиції для катапультного запуску з увімкненим форсажем. На іншому фрагменті видно тінь, яку відкидає винищувач, що пролітає низько над палубою авіаносця "Фуцзянь".
Оприлюднені офіційні кадри також показують членів екіпажу авіаносця, які проводять перевірку на наявність сторонніх предметів.
Це стандартний профілактичний захід безпеки, що регулярно виконується на авіаносцях і наземних аеродромах для виявлення потенційно небезпечних предметів перед початком польотних операцій.
На одному з оприлюднених фрагментів можна бачити гелікоптер Harbin Z-9. Ці машини входять до складу авіакрил китайських авіаносців і використовуються, зокрема, як рятувальні гелікоптери.
Авіаносець "Фуцзянь" – довідка УНІАН
"Фуцзянь" – перший китайський авіаносець, який використовує електромагнітні катапульти для запуску палубної авіації. Ходові випробування корабля почалися у минулому році.
За даними з відкритих джерел, повна водотоннажність авіаносця становить понад 80 000 тонн. Довжина корабля становить близько 316 м. Передбачається, що він буде нести принаймні 50 літальних апаратів.
Ймовірно, серед них буде і новий винищувач п’ятого покоління J-35, концептуально схожий на американський F-35C.
Ймовірно, "Фуцзянь" стане одним із головних елементів можливої військової операції проти Тайваню. Остання за словами фахівців може початися вже у 2027 році.