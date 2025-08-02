"‎Фуцзянь"‎ став найбільшим і найбільш потужним китайським авіаносцем.

Державні ЗМІ КНР опублікували офіційні відео та фотографії, на яких продемонстровані польотні операції на палубі авіаносця "‎Фуцзянь"‎.

Китай поки що не показав кадри безпосередньо із зльотами чи посадками літаків на корабель, проте принаймні продемонстрував готовність це зробити найближчим часом.

Так, на кадрах можна бачити палубний винищувач Shenyang J-15, який перебуває в позиції для катапультного запуску з увімкненим форсажем. На іншому фрагменті видно тінь, яку відкидає винищувач, що пролітає низько над палубою авіаносця "‎Фуцзянь"‎.

Оприлюднені офіційні кадри також показують членів екіпажу авіаносця, які проводять перевірку на наявність сторонніх предметів.

Це стандартний профілактичний захід безпеки, що регулярно виконується на авіаносцях і наземних аеродромах для виявлення потенційно небезпечних предметів перед початком польотних операцій.

На одному з оприлюднених фрагментів можна бачити гелікоптер Harbin Z-9. Ці машини входять до складу авіакрил китайських авіаносців і використовуються, зокрема, як рятувальні гелікоптери.

Авіаносець "‎Фуцзянь"‎ – довідка УНІАН

"‎Фуцзянь"‎ – перший китайський авіаносець, який використовує електромагнітні катапульти для запуску палубної авіації. Ходові випробування корабля почалися у минулому році.

За даними з відкритих джерел, повна водотоннажність авіаносця становить понад 80 000 тонн. Довжина корабля становить близько 316 м. Передбачається, що він буде нести принаймні 50 літальних апаратів.

Ймовірно, серед них буде і новий винищувач п’ятого покоління J-35, концептуально схожий на американський F-35C.

Ймовірно, "‎Фуцзянь"‎ стане одним із головних елементів можливої військової операції проти Тайваню. Остання за словами фахівців може початися вже у 2027 році.

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