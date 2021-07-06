У відомстві наголосили, що термін дії є у кожного документа.

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали "термін придатності" COVID-сертифікатів. У кожного документа, пов'язаного з вакцинацією, є свій термін.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю ТСН.

За його словами, якщо говорити про вакцину, то тут мова йде про рік.

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"Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 - це пів року, ПЛР-тест - це 72 години", - розповів він.

Нагадаємо, з якими країнами Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

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Автор: Вікторія Гордієнко