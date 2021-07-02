Ляшко нагадав, що обидва препарати схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а тому відмова пускати щеплених ними туристів є порушенням міжнародного права.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що протягом місяця Україні вдасться домовитися з Європейським Союзом про допуск наших громадян, вакцинованих препаратами CoviShield і CoronaVac. Питанням зараз займається його відомство, а також Міністерство закордонних справ і віцепрем'єр з євроінтеграції.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

Міністр додав, що наступного тижня він проведе в Брюсселі переговори щодо визнання вакцин. За його словами, відмова пропускати туристів, які щеплені вакциною, визнаною ВООЗ, - це порушення міжнародного права.

"Міжнародне право говорить: якщо встановлена норма, що при перетині кордону людина повинна бути вакцинована від якоїсь інфекційної хвороби, обов'язково повинна бути вакцина, визнана ВООЗ. Тобто міжнародне право гарантує: якщо ВООЗ визнала вакцину, то будь-який регулятор всередині країни не може не пускати людину, якщо він покаже повний курс щеплень", - зазначив Ляшко.

Він нагадав, що CoviShield як продукт AstraZeneca і CoronaVac визнані ВООЗ. Питання в тому, що європейський регулятор EMA досі їх не визнає у себе, уточнив Ляшко.

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"Наскільки я знаю, EMA зараз розглядає їхні документи і анонсує, що найближчим часом винесе по них рішення. Але дати не говорять. Це не означає, що питання не рухається з місця", - пояснив глава МОЗ.

Ляшко додав, що зараз Україна також домовляється про визнання сертифікатів вакцинації з усіма країнами Євросоюзу.

"Кожна країна ЄС може самостійно домовитися про взаємовизнання національних COVID-сертифікатів і необов'язково з конкретним переліком вакцин. Зараз наше МЗС працює над цим з усіма країнами. Думаю, що протягом місяця ЄС відкриє доступ для мандрівників, які вакциновані цими препаратами", - сказав міністр.

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Автор: Вікторія Гордієнко