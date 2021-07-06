Прірва між теоретичними можливостями паспортів і фактичним доступом до подорожей залишається значною.

Незважаючи на певний прогрес у вакцинації світового населення міжнародна мобільність була відновлена всього на 12% від рівня 2019 року.

Про це свідчать опубліковані 6 липня 2021 року дані індексу паспортів на III квартал від компанії Henley & Partners.

Як відзначають автори дослідження, прірва між теоретичними можливостями паспортів і фактичним доступом до подорожей залишається значною.

За оцінками політолога Омера Зарплі з Піттсбурзького університету, з моменту оголошення пандемії туризм в країнах Європейського Союзу скоротився майже на 90%, у Великобританії - на 73%, а в США - на 69%. Деякі країни продовжують тримати кордони на замку, в тому числі країни, що займають перші місця в Індексі паспортів Henley & Partners - Японія, Сінгапур і Німеччина.

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Зокрема, японський паспорт зберігає за собою перше місце в Індексі, яке означає, що японським громадянам відкриті кордони 193 країни світу. Сінгапур залишається на другому місці з безвізовим доступом в 192 країни, Південна Корея і Німеччина ділять третє місце з безвізовим доступом до 191 напрямку. На практиці ж власники японських паспортів мають доступ менш ніж до 80 напрямків (еквівалентно паспорту Саудівської Аравії, який знаходиться на 71 місці в рейтингу). Власники сінгапурських паспортів мають фактичний доступ до 75 напрямків (еквівалентно паспорту Казахстану, який знаходиться на 74 місці).

Навіть у країнах з високим рівнем вакцинації населення - США і Великобританія - спостерігається ослаблення фактичних можливостей паспортів. Великобританія і США займають загальне 7 місце в індексі (у 2014 році обидві країни були на першому місці рейтингу Henley & Partners). У теорії ці країни мають безвізовий доступ до 187 напрямків світу. Але через діючі заборони власники паспортів Великобританії мають доступ до 60 напрямків (еквівалентно можливостям паспорта Узбекистану). Власники паспортів США мають безвізовий доступ до 61 напрямку (еквівалентно паспорту Руанди).

Україна при цьому за квартал опустилася з 35 на 37 місце, але уклала договір про безвізовий доступ з Новою Каледонією, збільшивши силу паспорта на один бал. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або візою після прибуття в 137 країн світу.

Як зазначає голова ради директорів Henley & Partners і автор індексу Кріс Келін, невідомо, як довго будуть діяти обмеження на поїздки, але вже очевидно, що глобальна мобільність буде серйозно обмежена, принаймні, протягом 2021 року.

"Посилення ізоляціонізму і тенденція до деглобалізації, безсумнівно, матимуть серйозні наслідки, в тому числі у вигляді подальшого збитку світовій економіці, значного скорочення міжнародної мобільності та обмежень людей у виборі для своїх сімей і бізнесу", - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "Дія".

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Автор: Марина Григоренко