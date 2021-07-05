Цього тижня Мінцифри розпочне самооцінку готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС.

Українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу «Дія».

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам «Дія», - написав він.

За його словами, головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію.

Також Вискуб відзначив, що перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня Мінцифри планує запустити також цифрове відображення даних про ПЛР-тестування та інформацію для тих, хто перехворів.

Окрім цього, заступник міністра повідомив, що на цьому тижні Мінцифри розпочне самооцінку готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод.

Читайте такожЗМІ дізналися, з якими країнами Україна веде переговори щодо визнання COVID-сертифікатівЯк повідомляв УНІАН, в Україні з 1 липня почалася пілотна експлуатація в тестовому режимі так званих "ковідних сертифікатів". Це документ, який буде генеруватися в застосунку "Дія" або на порталі "Дія". Для того, аби його згенерувати, людина повинна пройти повний курс вакцинації і дати запит в "Дію" для генерування цього сертифікату".

За словами генерального директора Центру громадського здоров'я України Романа Родини, українські COVID-сертифікати, які сьогодні починають видавати у тестовому режимі, визнаватимуться в Європейському Союзі, але багато країн ще не дозволили в'їзд українцям у період пандемії коронавірусної хвороби.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець