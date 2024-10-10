FlixTrain має намір істотно розширити свою регіональну маршрутну сітку, діставшись до "обділених" невеликих міст.

Німецький залізничний перевізник FlixTrain (кровний родич FlixBus), який є одним із небагатьох конкурентів найбільшого залізничного перевізника країни, держкомпанії Deutsche Bahn, оголосив про плани істотно розширити свою регіональну маршрутну сітку.

Як пише Euronews Travel, наразі маршрути FlixTrain охоплюють тільки далекі відстані між такими великими транспортними вузлами, як Гамбург, Кельн, Берлін, Франкфурт і Штутгарт, але незабаром він надасть своїм клієнтам змогу простіше дістатися невеликих міст, зокрема Кельна, Любека та Кайзерслаутерна.

Для цього він піде на співпрацю з регіональними операторами поїздів, включно з Deutsche Bahn, щоб "з'єднати свої маршрути з великою кількістю регіональних напрямків, відкриваючи сотні нових маршрутів по всій Німеччині".

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При цьому в компанії пообіцяли, що пасажири зможуть використовувати один квиток як для далеких поїздок у поїздах FlixTrain, так і для пересадки на поїзд регіональних партнерів, щоб дістатися до кінцевого пункту призначення:

"Приблизно до 200 додаткових міст можна буде дістатися за допомогою комбінованих квитків, які складаються з поїздки на FlixTrain і регіональної поїздки"

Як повідомляв УНІАН, буквально минулого тижня Deutsche Bahn оголосила про підвищення цін на більшість квитків на свої поїзди з 15 грудня 2024 року.

Крім того, з 1 січня 2025 року в Німеччині підвищиться вартість єдиного проїзного квитка, що дає змогу безлімітно користуватися всім міським і регіональним транспортом по країні.

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