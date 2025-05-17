Лише завдяки щасливому випадку все не закінчилося катастрофою.

У Німеччині пасажирський літак на деякий час опинився без керування в повітрі, коли один із пілотів залишив кабіну, а другий втратив свідомість. Про це пише німецьке видання BILD.

Інцидент трапився 17 лютого минулого року, але публічно про нього стало відомо тільки зараз. Повідомляється, що Airbus A321 компанії Lufthansa летів із Франкфурта до іспанської Севільї, коли на висоті 10 700 метрів сталося непередбачене.

Як випливає з опублікованого звіту іспанської комісії з розслідування авіаційних подій, капітан екіпажу залишив кабіну пілотів для відвідування туалету. Одразу після цього другий пілот раптово знепритомнів, імовірно, внаслідок якогось нападу. Хоча керування лайнером підхопила система автопілота, літак все ж трохи відхилився від курсу.

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Деякий час капітан судна не міг повернутися в кабіну, оскільки двері не відчинялися без підтвердження доступу з боку другого пілота.

На щастя, вже за вісім хвилин другий пілот все ж прийшов до тями і відчинив двері капітану. Після цього екіпаж прийняв рішення про екстрену посадку в Мадриді.

В аеропорту другого пілота відразу передали лікарям. Пізніше вони з'ясували, що причиною втрати свідомості стала раніше не діагностована неврологічна хвороба.

Інші авіаційні події

Як писав УНІАН, раніше зграя хом'яків на чотири дні прикувала до землі величезний Airbus у Португалії. 132 гризуни втекли з контейнера у вантажному відділенні і почали подорожувати всередині літака.

Також ми розповідали, як одне мишеня частково знеструмило найбільший аеропорт Німеччини. Декілька годин один із терміналів сидів на аварійному живленні, поки несправність не ліквідували.

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