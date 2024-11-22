132 гризуни втекли з контейнера у вантажному відділенні і почали мандрувати всередині літака.

В Португалії пасажирський літак довелося відлучити від польотів на чотири дні після того, як 130 хом’яків втекли з клітки і розбіглися вантажним відділенням. Про це пише The Independent.

Джерела в авіакомпанії повідомили, що гризуни-втікачі летіли рейсом компанії TAP Air Portugal з Лісабона до Понта-Делгада на острові Сан-Мігель (Азорські острови) у середу, 13 листопада. Клітки з хом’яками, тхорами та екзотичними птахами мали доставити в зоомагазин на острові.

Під час розвантаження літака після прибуття в аеропорт Понта-Делгада з’ясувалося, що контейнери з домашніми тваринами пошкоджені та порожні. Через це літаку заборонили польоти з міркувань безпеки, а персонал аеропорту взявся виловлювати хом’яків, яких мало бути аж 132.

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Зрештою знадобилося кілька днів, аби переловити усіх гризунів. Тільки після цього літак Airbus A321neo зміг повернутися до Лісабона. Але з міркувань безпеки – без пасажирів. Тепер літак пройде ретельну перевірку, аби переконатися, що хом’яки не завдали серйозної шкоди його внутрішнім системам.

Інші інциденти з тваринами в літаках

Як писав УНІАН, у серпні найбільший аеропорт Німеччини частково знеструмило мишеня. Кілька годин один з терміналів сидів на аварійному живленні, доки несправність не ліквідували.

Також ми розповідали, що рейс мексиканської авіакомпанії Volaris, яку експерти називали однією з найбезпечніших, довелося відкласти на кілька годин після того, як салон був "захоплений" зграєю комарів.

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