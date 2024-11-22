В Португалії пасажирський літак довелося відлучити від польотів на чотири дні після того, як 130 хом’яків втекли з клітки і розбіглися вантажним відділенням. Про це пише The Independent.
Джерела в авіакомпанії повідомили, що гризуни-втікачі летіли рейсом компанії TAP Air Portugal з Лісабона до Понта-Делгада на острові Сан-Мігель (Азорські острови) у середу, 13 листопада. Клітки з хом’яками, тхорами та екзотичними птахами мали доставити в зоомагазин на острові.
Під час розвантаження літака після прибуття в аеропорт Понта-Делгада з’ясувалося, що контейнери з домашніми тваринами пошкоджені та порожні. Через це літаку заборонили польоти з міркувань безпеки, а персонал аеропорту взявся виловлювати хом’яків, яких мало бути аж 132.
Зрештою знадобилося кілька днів, аби переловити усіх гризунів. Тільки після цього літак Airbus A321neo зміг повернутися до Лісабона. Але з міркувань безпеки – без пасажирів. Тепер літак пройде ретельну перевірку, аби переконатися, що хом’яки не завдали серйозної шкоди його внутрішнім системам.
Інші інциденти з тваринами в літаках
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