Найбільша українська авіакомпанія продовжує свою роботу за межами України в умовах війни.

Українська авіакомпанія "МАУ" розпочала чартерну програму з польськими партнерами.

Про це йдеться у прес-релізі "МАУ".

"На початку липня авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" розпочала чартерні польоти на замовлення туроператора ITAKA (Польща). Таким чином, українська авіакомпанія долучилася до обслуговування європейського туристичного трафіку та продовжує свою операційну роботу за межами України в умовах війни", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у чартерній програмі задіяний Boeing 737-900 UR-PSL, який базуватиметься в аеропорту міста Катовіце та обслуговуватиметься чотирма екіпажами "МАУ". Також в рамках співпраці з компанією ITAKA плануються щоденні рейси "МАУ" як із базового аеропорту, так і з інших міст Польщі (Варшава, Краків, Жешув).

У липні узгоджено такі чартерні рейси: Катовіце – Малага; Катовіце – Арресіфе; Варшава – Арресіфе; Катовіце – Анталія; Жешув – Анталія; Катовіце – Тенеріфе; Катовіце – Тирана; Катовіце – Лас-Пальмас; Варшава – Лас-Пальмас; Катовіце – Марса-Алам; Краків – Тирана; Катовіце – Джерба.

"Наразі партнери аналізують можливості розширення мережі чартерних напрямків з пролонгацією до кінця високого туристичного сезону", – додали в прес-службі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом "МАУ" є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного російського військового вторгнення на території України запинили пасажирське авіасполучення, тож українські авіакомпанії почали шукати можливості продовжувати працювати за кордоном.