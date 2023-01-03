З початку 2023 року Китай нарешті вирішив відкритися для міжнародного туризму, але виявилося, що далеко не всі країни світу готові приймати китайських туристів без обмежень.

Пекін пригрозив вжити заходів у відповідь проти країн, які вводять COVID-обмеження для прибуваючих з Китаю мандрівників, після рішення влади країни відкрити кордони для міжнародного туризму.

Як пише Sky News, такі заяви послідували після того, як ціла низка країн, включаючи США, Великобританію, Францію та Іспанію, заявив, що людям, які подорожують з материкового Китаю, перед польотом буде потрібно надати негативні результати тестування на COVID-19.

Такі вимоги влада цих країн пояснили зростанням захворюваності коронавірусом в Китаї на тлі скасування деяких з її сумнозвісних стуворих правил щодо стримування пандемії.

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Примітно, що від мандрівників з більшості інших країн світу ці держави таких довідок вже не вимагають.

"Ми вважаємо, що обмеження на в'їзд, прийняті деякими країнами щодо Китаю, не мають під собою наукової основи, а деякі надмірні дії ще більш неприйнятні. Ми рішуче виступаємо проти спроб маніпулювання заходами щодо COVID в політичних цілях і будемо вживати контрзаходи на основі принципу взаємності", – заявила офіційний представник міністерства закордонних справ Мао Нін.

При цьому вона зазначила, що Китай "готовий поліпшити комунікацію" з цього питання.

У свою чергу Міністерство охорони здоров'я Великобританії заявило, що Китай постраждав від нових правил через "відсутність всеосяжної медичної інформації". Однак якщо будуть поліпшення в питанні обміну інформацією та підвищення прозорості даних, то тимчасові заходи будуть переглянуті.

Ситуція з коронавірусом в Китаї

Спалах захворювання COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Станом на початок 2023 року на коронавірус у світі захворіли понад 665 млн осіб, з них майже 6,7 млн померли. Пандемія коронавірусу стала однією з найбільш смертельних в історії.

Після початку пандемії більшість країн світу закрили кордони і запровадили жорсткі карантинні обмеження. До літа 2022 року майже всі вони повернулися до докоронавірусних правил. Проте низка країн, включаючи Китай з його політикою "нульової толерантності до COVID", досі залишалися закритими.

У листопаді 2022 року Китай сколихнули масштабні протести через досі чинні в країні жорсткі карантинні обмеження. Ці протести стали найсильнішим проявом громадської непокори в країні за час перебування Сі Цзіньпіня при владі й збіглися з найповільнішим зростанням економіки майже за півстоліття.

У підсумку з початку грудня Китай різко змінив політику, скасувавши майже всі свої внутрішні COVID-обмеження. З 8 січня 2023 року Китай вирішив відкритися для міжнародних подорожей.

Разом з тим, на тлі пом'якшення обмежень у Китаї спостерігається різкий сплеск захворюваності на коронавірус. За даними джерел, китайська влада зафіксувала 250 мільйонів випадків зараження коронавірусом в перші 20 днів грудня. При цьому в одному лише Шанхаї минулого місяця було зареєстровано 5,43 мільйона випадків захворювання, проте справжнє число може бути набагато вищим, оскільки безсимптомні випадки більше не реєструються.

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