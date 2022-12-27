Також буде знято обмеження на кількість пасажирів на міжнародних рейсах до Китаю.

Китай перестане вимагати від прибуваючих мандрівників проходити карантин, починаючи з 8 січня 2023 року, незважаючи на стрімке зростання захворюваності на COVID-19 в країні.

Як повідомляє Reuters, також з цієї дати буде знято обмеження на кількість пасажирів на міжнародних рейсах. Однак мандрівникам, які в'їжджають до Китаю, все одно доведеться пройти ПЛР-тестування за 48 годин до вильоту.

Одночасно в країні буде знижений статус реагування на COVID-19 до менш суворої категорії B з нинішньої найвищої категорії А, оскільки хвороба стала менш вірулентною і поступово переростає в звичайну респіраторну інфекцію.

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Крім того, влада Китаю обіцяє поліпшити умови для приїзду іноземців до Китаю, наприклад, для роботи і бізнесу, а також спростити отримання необхідних віз.

Видання нагадує, що три роки нульової нетерпимості до коронавірусу, від закриття кордонів до внутрішніх локдаунів, завдали серйозної шкоди економіці Китаю, викликавши минулого місяця найбільші протести в країні з тих пір, як президент Сі Цзіньпін прийшов до влади в 2012 році.

Цього місяця Китай різко змінив політику, скасувавши майже всі свої внутрішні COVID-обмеження, що змусило лікарні по всій країні боротися з новою хвилею інфекцій.

Пандемія коронавірусу в світі – що відомо

Спалах захворювання COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Станом на кінець грудня 2022 року на коронавірус у світі захворіли понад 660 млн осіб, з них майже 6,7 млн померли. Пандемія коронавірусу стала однією з найбільш смертельних в історії.

У березні 2020 року подорожі по всьому світу практично зупинилися на кілька місяців через жорсткі карантинні заходи в більшості країн. Влітку 2020 року туристичні подорожі почали відновлюватися, проте з жорсткими обмеженнями.

До літа 2022 року більшість країн світу і, зокрема, Європи скасували практично всі туристичні обмеження, викликані пандемією. Однак деякі країни, в тому числі Китай, залишали жорсткі карантинні обмеження до останнього.

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