На акції протесту в Шанхаї - найбільшому місті Китаю - люди відкрито вигукували гасла " Сі Цзіньпін, йди!".

У Китаї посилилися протести проти урядових заходів з боротьби з коронавірусом, при цьому протестувальники почали висувати і політичні антиурядові гасла.

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Шанхаю. Студенти також провели демонстрації в університетах Пекіна і Нанкіна, передає Бі-бі-сі.

На акції протесту в Шанхаї - найбільшому місті Китаю і світовому фінансовому центрі на сході країни - люди відкрито вигукували гасла " Сі Цзіньпін, йди!" і "Комуністична партія, йди!".

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Подібного роду гасла вельми незвичайні для Китаю, де будь-яка пряма критика уряду і глави держави, як правило, закінчується сумно.

Але аналітики вважають, що уряд, схоже, сильно недооцінив зростаюче невдоволення політикою "нульового ковіду", яку пов'язують саме з Сі Цзіньпіном, який нещодавно пообіцяв, що вона буде діяти і далі.

Один з учасників акції протесту в Шанхаї розповів Бі-бі-сі, що був "шокований і схвильований", побачивши людей на вулицях, за його словами, це перший випадок такого масштабного протесту в Китаї.

Одна з учасниць демонстрації розповіла, що вони запитували поліцейських, як вони ставляться до протестів, і відповідь була "Так само, як і ви". Але, за її словами, вони носять форму, тому виконують свою роботу.

Хоча до ранку неділі хвилювання в Шанхаї вщухли, в районі проведення акції протесту посилено присутність поліції. Зокрема на вулицях було кілька десятків поліцейських, приватних охоронців і співробітників поліції в цивільному.

Видання зазначає, що відеозаписи протестів складно верифікувати, але на багатьох з них протестувальники відверто критикують уряд і особисто Сі Цзіньпіна.

Напередодні в китайських соцмережах з'явилися відео нових масових протестів проти жорстких ковідних обмежень в місті Урумчі Синьцзян-Уйгурського автономного району. За повідомленнями, демонстрації спалахнули після пожежі в житловому багатоповерховому будинку, в результаті якої загинули 10 осіб.

На кадрах видно, як місцеві жителі, багато з яких в масках, після настання темряви збираються на вулицях міста. Після цього починається протистояння з представниками влади, люди скандують: "Кінець ковідному локдауну!". В іншому ролику натовп проривається через бар'єр, який утримують співробітники міських служб в захисному спорядженні.

Агентство Рейтер підтвердило локацію місця, де проходила демонстрація. Стріми з місця, за якими Бі-бі-сі стежило в п'ятницю ввечері, також показували протестувальників, які зібралися біля будівлі міської адміністрації.

Пожежа в Урумчі стала кошмарним сценарієм для багатьох китайців, що потрапили в останні місяці під широкомасштабні обмеження: за деякими даними, вони виявилися замкнені в своїй квартирі без можливості вибратися. Влада це заперечує, але це не зупинило поширення суспільного обурення і тривоги.

Наростаюче розчарування досягло критичної позначки. Мільйони людей втомилися від трирічних обмежень на пересування і щоденних ковідних перевірок. Гнів охопив усі куточки Китаю, від великих міст до віддалених регіонів, таких як Сіньцзян і Тибет, і об'єднав усі верстви суспільства, включаючи молодих студентів університетів, робітників заводів і простих громадян.

У міру зростання цього гніву протести проти антиковідних заходів стають все більш частим явищем. Але навіть демонстрації, що пройшли в ці вихідні, можна вважати незвичайними як за своєю чисельністю, так і по тому, наскільки відверто присутні критикували уряд і особисто Сі Цзіньпіна.

Деякі вийшли на протест з китайськими прапорами і співали національний гімн - його слова проповідують революційні ідеали і закликають народ "підніматися". Це прояв патріотизму, який також можна розглядати як гострий вираз солідарності з китайськими співвітчизниками, які страждають від політики "нульового ковіду" Сі Цзіньпіна, і заклик до дії.

Акції протесту в Китаї

Ще не так давно масовий вихід на вулиці сотень людей, що вимагають відставки президента Сі, вважався немислимим. Але після протесту на мосту в Пекіні 22 жовтня, приголомшив тут багатьох, схоже, поріг для вираження більш відкритої і різкої незгоди з політикою режиму знизився.

22 жовтня на мосту в Пекіні китаєць підпалив покришки і вивісив транспарант з написом: "Оголосіть страйк в школі і на роботі, приберіть диктатора і національного зрадника Сі Цзіньпіна! Ми хочемо їсти, ми хочемо свободи, ми хочемо голосувати!".

Протести в Китаї трапляються рідко, хоча суспільне невдоволення політикою Пекіна по боротьбі з коронавірусом зростає.

Антикоронавірусні локдауни в Китаї

Офіційний Пекін продовжує проводити політику "нульового ковіду". Однак число заражень продовжує зростати, місцеві жителі все частіше висловлюють невдоволення у зв'язку з локдаунами.

У той час як інші країни зробили ставку на вакцинацію і на те, щоб навчитися жити з вірусом, Китай пішов шляхом повного придушення кожного наступного спалаху і жорстких обмежень, коли навіть через поодинокі випадки влада відправляє в локдаун цілі міста.

Столиця Синьцзян-Уйгурського автономного округу Урумчі знаходиться в локдауні з початку серпня. Раніше один з жителів повідомив Бі-бі-сі, що жителям комплексу, де сталася пожежа, було заборонено залишати свої будинки.

Влада Урумчі стверджує, що ковідні обмеження не заважали людям врятуватися від пожежі, і навіть пішли на незвичайний крок - принесли вибачення, пообіцявши покарати всіх, хто не виконав свій обов'язок.

Інтернет в Китаї жорстко цензурують, і вже до ранку суботи практично всі згадки про протести в Урумчі були видалені з соцмереж.

Багато ЗМІ повідомляли, що пожежа в Урумчі в четвер, в якій загинули люди, мабуть, була викликана несправністю в електропроводці, а ковідні обмеження заважали гасінню вогню. Пізно ввечері в п'ятницю міська влада це спростувала, заявивши, що в проблемах з гасінням були винні припарковані біля будинку автомобілі - вони нібито заважали доступу пожежних машин до палаючої будівлі.

Як Китай бореться з коронавірусом

Політика "нульового ковіду" пояснюється низьким рівнем вакцинації і зусиллям влади щодо захисту літніх людей. Але ця Політика працює не надто ефективно - в середу у Китаї було зареєстровано 31 444 нових випадки зараження коронавірусом. Це абсолютний рекорд - навіть більше, ніж під час попереднього піку в квітні. Тоді китайській владі довелося повністю закрити на карантин Шанхай, і два місяці 25-мільйонне місто фактично провело у повній ізоляції.

Зараз про спалахи захворюваності повідомляє влада 31 провінції, на території яких знаходиться і кілька величезних мегаполісів. У їх числі - і столичний Пекін (понад 22 млн жителів), і Гуанчжоу - велике торгове місто на півдні країни (18,5 млн), і кілька інших.

Раптові локдауни, які раз у раз оголошують в регіонах по всій країні, викликають гнів жителів і провокують вкрай нетипові в умовах авторитарного режиму епізодичні спалахи невдоволення - включаючи акції протесту на найбільшому в світі заводі з виробництва айфонів в Гуанчжоу.

Які обмеження діють в містах Китаю

Жителів Уханя закликали обмежитися пересуваннями від будинку до роботи, а в Пекіні закрили парки і музеї.

А в Шанхаї люди, які приїжджають в це місто з інших регіонів, зобов'язані здати тест на коронавірус і провести три дні в ізоляції. Раніше місто розпорядилося закрити культурні та розважальні заклади в семи з 16 районів через коронавірус.

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