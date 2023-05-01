Квитки розповсюджуватимуться виключно на локальний і регіональний транспорт.

У Німеччині з 1 травня 2023 року нарешті розпочала діяти система єдиних місячних проїзних квитків Deutschlandticket вартістю 49 євро для користування громадським транспортом на всій території країни.

Водночас, як повідомляє Deutsche Welle, ці квитки розповсюджуватимуться виключно на локальний і регіональний транспорт: міські автобуси, трамваї, метро, приміські поїзди тощо. Швидкісні поїзди та автобуси далекого прямування оплачуються окремо. Додаткові послуги на кшталт провезення велосипедів або підвищення класу вагона будуть платними.

Виняток зробили тільки для сполучення в Баден-Вюртемберзі. На відрізку між Штутгартом і Зінгеном власники єдиного проїзного зможуть скористатися і послугами швидкісних поїздів, які в цьому разі є єдиною можливістю для пасажирів дістатися з одного міста в інше.

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Тим не менше, з "Німецьким квитком" все ж можна об'їхати всю країну, але триватиме такий шлях, без швидкісних поїздів і автобусів, доволі довго.

Наприклад, дорога з найпівнічнішого населеного пункту Німеччини (селище Ліст на острові Зюльт у Північному морі) до найпівденнішого населеного пункту (село Оберстдорф у горах Баварії) триватиме майже добу, а їхати доведеться автобусами та поїздами мінімум із 10 пересадками. З Гамбурга до Мюнхена можна буде дістатися в середньому за 11-12 годин, а з Берліна до Кельна – за дев'ять.

Водночас, оскільки поїзди в Німеччині доволі часто приходять із затримками, пересадка може зміститися, і це призведе до того, що подорож затягнеться ще більше.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2022 року німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn в якості експерименту запускав проїзні квитки на поїзди за спеціальним тарифом всього 9 євро на місяць.

Незважаючи на деякі труднощі на початку дії програми, за підсумком уряд країни визнав її успішною і вирішив продовжити впроваджувати її варіанти в майбутньому.

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