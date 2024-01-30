Німецькі транспортні компанії раніше вимагали підвищення вартості Deutschlandticket.

Принаймні до кінця 2024 року мандрівники все ще зможуть скористатися єдиним проїзним квитком на весь громадський транспорт у Німеччині вартістю 49 євро на місяць.

Як пише Euronews Travel, з моменту запуску в квітні минулого року Deutschlandticket за 49 євро виявився надзвичайно популярним – у перший місяць після випуску його придбали понад три мільйони німців.

Проїзний, який дає право безлімітного проїзду на всіх видах місцевого і регіонального громадського транспорту, був названий владою "найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини". Однак незабаром керівники німецьких транспортних компаній попередили, що така низька ціна є неприйнятною.

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У підсумку в Німеччині всерйоз обговорювалося підвищення вартості єдиного проїзного в 2024 році. Проте влада країни вирішила зберегти ціну 49 євро на місяць принаймні до кінця 2023 року за рахунок держфінансування.

Що таке Deutschlandticket

Наразі квиток Deutschlandticket коштує 49 євро на місяць або приблизно 1,60 євро на день. Він діє на всіх міських автобусах, метро та трамваях у муніципалітетах Німеччини, а також на транспорті на короткі та середні відстані, включаючи поїзди. Його не можна використовувати для поїздів далекого сполучення. Придбати такий квиток можуть як громадяни Німеччини, так і іноземці.

Як повідомляв УНІАН, в 2024 році мандрівники в Німеччині можуть зіткнутися з серйозними затримками або скасуванням поїздів через масштабні страйки профспілки німецьких машиністів. Вимагаючи від національного залізничного концерну Deutsche Bahn поліпшення умов праці, вони вже кілька разів паралізовували рух поїздів в країні. При цьому в останній раз страйк тривав аж шість днів.

Туристам, які планують подорожі по Німеччині, варто розуміти, що німецькі залізничники мають намір повторювати подібні акції доти, поки їхні вимоги не будуть задоволені.

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