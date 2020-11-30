Дружина 45-го президента США Дональда Трампа Меланія показала, як вона цього року прикрасила Білий дім до Різдва.
За традицією, саме перша леді США відповідає за декорування офіційної резиденції президента США, і цього року Меланія здійснює цю важливу місію востаннє, адже Дональду Трампу не вдалося обратися на другий термін. Відповідно, вже зовсім скоро Меланія Трампа передасть ці обов'язки дружині Джо Байдена - Джилл.
Цього року Меланія, як і в попередні роки, знову використала багато червоного та білого в оформленні, а також додала жовтого і величезну кількість вогників, створюючи справжній святковий настрій. Ну а казкової атмосфери додали пряникові будиночки, й іграшкові машинки, літакчи та кораблики в декорі. Не обійшлося і без іграшкової залізниці.
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