Перша леді проігнорувала питання репортерів про настрій і стан Дональда Трампа після виборів.

Дружину чинного президента США Дональда Трампа Меланію сфотографували біля Білого дому у Вашингтоні під час доставки та установки різдвяної ялини. У цей момент вона була без чоловіка.

Читайте такожМеланія Трамп збирається подати на розлучення – ЗМІЇї знімки опублікував Reuters.

Перша леді була одягнена у стильне довге пальто чорно-білого забарвлення та з об'ємним коміром, чоботи на високих підборах і довгі рукавички.

50-річна Трамп потрапила в об'єктиви фотографів із новою зачіскою. Вона змінила колір волосся, зробивши фарбування світлого відтінку.

Як пише Mirror, перша леді проігнорувала питання репортерів про настрій і стан Дональда Трампа після програшу на виборах.

Вибори президента США 2020

Джо Байден, який був визнаний провідними американськими медіа обраним президентом на підставі попередніх результатів голосування у всіх штатах, повинен вступити на посаду президента 20 січня.

Трамп поки відмовляється визнати поразку та намагається визнати недійсними або скасувати результати виборів у ряді штатів за допомогою судових позовів, заявляючи про «масштабні махінації», доказів яких поки представлено не було.

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Автор: Катерина Шварц