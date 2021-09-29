Компанія Google склала топ-10 найцікавіших та надпопулярних туристичних зон в Україні. Корпорація формувала список за результатами пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2021 року.
Як повідомляє Державне агентство розвитку туризму у Facebook, топ-10 туристичних зон України компанія склала за запитом відомства.
Так, у Google розповіли, що за 9 місяців 2021 року користувачів мережі найбільше цікавили маршрути до таких природних парків та заповідних зон України:
- На першому місті - затоплене село Бакота у Хмельницькій області, яке називають "українською Атлантидою";
- На другому - біосферний заповідник Асканія-Нова - найбільша серед європейських степових територій та одне з семи чудес України;
- Третє місто отримав Тустань - середньовічний наскельний оборонний комплекс у Львівській області;
- На четвертому - національний природний парк "Синевир", у якому розташоване однойменне озеро;
- Закривають "п'ятірку" мальовничі Блакитні озера на Чернігівщині;
- На шостому місті рожеві озера - Лемурійське озеро на Херсонщині, у якому насправді рожева вода;
- Сьоме місце отримала Кінбурська коса в Миколаївській області - місце для екстриму та незабутніх вражень;
- Восьме місце посів Джарилгач на Херсонщині - найбільший острів в Україні, де мандрував Дмитро Комаров;
- Дев'яте місце посів мальовничий пляж Санжейка в Одеській області, який дуже сподобається усім, хто скучив за Кримом;
- Закрили "десятку" Шацькі озера на Волині, які досвідчені мандрівники називають"Ялтою для бідних".
Тож, в Україні дійсно є, на що подивитися. Туристичні подорожі нашою країною - відмінна можливість побачити щось нове та з користю провести час.
Раніше УНІАН розповідав, на що активним туристам подивитися у Львівщині та які є ідеї для піших походів у гори Тустань, Східниця й Орів.
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