Закон про вибори передбачає 5% прохідний бар’єр

Як відомо, 17 листопада Верховна Рада прийняла в цілому закон про вибори. «За» проголосували 366 депутатів. БЮТ дав 62 голоси, НУНС – 36. Закон передбачає заборону виборчих блоків партій, змішану пропорційно-мажоритарну виборчу систему і 5% прохідний бар’єр.

Прийняття нового закону «Про вибори народних депутатів України» спрямоване на консервацію чинного режиму Партії регіонів та її сателітів. Це прямий шлях до тотального контролю над законодавчою владою за допомогою прокуратури, судів, міліції та криміналітету.

Єдиний позитивний момент цього закону – він показує, хто є хто, і змушує об’єднуватися непарламентські партії, які не залучені в цю змову.

Досвід місцевих виборів за змішаною пропорційно-мажоритарною системою показав, що в регіонах, де ПР має рейтинг 15-20 відсотків, вона отримала 80 відсотків депутатського корпусу в місцевих радах. При цьому опозиція сформувалася, хоч і маленька, але за рахунок того, що «Україна Майбутнього» змогла подолати 3 % бар'єр, наприклад, у Дніпропетровську. Тепер цю помилку виправили і поставили 5-відсотковий бар’єр, щоб не пройшов ніхто випадковий.

Вибори на округах у Центральній і Східній Україні повністю контрольовані адмінресурсом. Тобто, за тієї ж пропорції в наступному скликанні парламенту ПР отримає понад 300 депутатів, що означає тотальний контроль і можливість змінювати Конституцію, а, отже, і прийняти щось на зразок приєднання до Євразійського союзу Путіна.

І це при тому, що реальний рейтинг Партії регіонів вже сьогодні менше 15 відсотків по країні. Таким чином, їхня влада не представляє населення. Можна провести пряму аналогію з тим, як Путін призначив президентом Медведєва і навпаки.

Новий закон був повністю підготований ПР, але всю відповідальність за нього взяв на себе Яценюк, тому що робочу групу офіційно очолював Князевич – представник Фронту Змін. Це – остаточний доказ того, що Яценюк є призначеною Банковою опозицією – в рамках того ж сценарію, що і Тимошенко в тюрмі.

БЮТ за цей закон голосував за двома можливими причинами: одна – це таємні обіцянки про звільнення Тимошенко, які, природно, ніхто виконувати не збирається. Друга – це повний контроль з боку Банкової нинішнього керівництва БЮТ – це можливо, тому що станом на сьогодні більше не порушується жодна справа на колишніх членів уряду, крім Тимошенко.

Тут важливо нагадати, що сама Тимошенко завжди виступала категорично проти мажоритарної системи виборів, бо, по-перше, сама свого часу була призначена на округ в Кіровограді, до якого не мала жодного стосунку, і сама бачила, як усе це робилося ще тоді. А по-друге, вона прекрасно розуміла, що мажоритарник – це найбільш продажна людина. Виходячи з цього, можна припустити, що сама Тимошенко не знала про це голосування. А це доводить, що Банкова має повний контроль над залишками БЮТ.

Діюча влада перестрахувалась навіть в тому, що визнання виборів в одномандатному окрузі недійсними не передбачено, а ч. 12 ст. 96 Закону прямо забороняє визнання голосування в одномандатному окрузі недійсним. Порядок призначення повторних виборів у разі їх визнання недійсними у законі не передбачено.

Микола Андрусишин, депутат Вінницької обласної ради, голова Вінницької обласної організації політичної партії «Україна Майбутнього»

