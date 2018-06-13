20 річниця Збройних Сил України: проблеми є, але й пишатись є чим

20 років тому Верховна Рада ухвалила закони «Про оборону України» та «Про Збройнi сили України», якими проголошено створення ЗСУ. Того ж дня було затверджено текст Вiйськової присяги, яку у залi Верховної Ради першим склав мiнiстр оборони Костянтин МОРОЗОВ.

Збройні Сили України складаються з трьох видів: Сухопутні війська (Війська наземної оборони), Повітряні Сили та Військово-Морські Сили.

У Вінниці розташовується штаб Командування одного з видів військ України – Повітряних Сил. Саме Повітряні Сили в сучасному світі є одним із головних носіїв бойового потенціалу держави і гарантом її цілісності та незалежності.

Хоча Армії нашої незалежної держави виповнюється вже два десятиліття, її Повітряні Сили формально є найбільш молодим видом Збройних Сил України, адже вони сформовані шляхом об’єднання ВПС та військ Протиповітряної оборони лише на початку 2005 року. Повітряні Сили навіть в умовах мирного часу виконують бойове завдання з охорони державного кордону у повітряному просторі та з протиповітряної оборони важливих державних об’єктів.

Україна по праву знана у світі як «крилата держава», але й наших захисників неба, як і представників багатьох інших військових та цивільних галузей, не оминає так звана оптимізація, яку «по-простому» називають скороченням. Так, за інформацією прес-центру Повітряних Сил ЗС України, увосконалення бригад авіації, окрім «покращення якості людських ресурсів, опанування нових форм і способів застосування, оснащення новими та модернізованими зразками озброєння і військової техніки, підвищення рівня підготовки…» відбувається також «шляхом оптимізації чисельності».

ПОПРИ СКОРОЧЕННЯ, Є ЧИМ ПИШАТИСЯ

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України (ПС ЗСУ) генерал-полковникаСергія ОНИЩЕНКА, сьогодні на захисті повітряного простору України знаходяться літаки третього та четвертого покоління – бомбардувальники Су-24М, винищувачі Су-27, Міг-29, штурмовики Су-25, розвідники Су-24мр, транспортні літаки Ан-26, Іл-76, які за своїми можливостями та тактико-технічними характеристиками не поступаються кращим зразкам бойової авіаційної техніки провідних авіаційних держав. Війська протиповітряної оборони оснащені високоефективними зенітними ракетними комплексами дальньої дії типу С-200 та середньої дальності типу С-300, Бук-М1», сучасними радіолокаційними засобами…

До бойового чергування з охорони державного кордону у повітряному просторі та до протиповітряної оборони державних об’єктів щоденно залучається понад 3000 чоловік особового складу та до чотирьохсот одиниць озброєння і військової техніки. Здійснюється протиповітряна оборона державного кордону протяжністю близько 7000 кілометрів, за добу виявляють та супроводжують небом України близько 1600 повітряних об’єктів. Що стосується бойового вишколу, то, за даними Командування, в останні роки його вдалося навіть активізувати.

- В умовах жорсткої економії фінансових ресурсів при проведенні заходів бойової та оперативної підготовки вдалося не допустити зниження, а у військових частинах, що входять до складу Об’єднаних сил швидкого реагування ЗС України та залучаються до бойового чергування, підвищити льотний вишкіл і натренованість льотного складу та його злагодженість, організувати цілеспрямовану підготовку молодих льотчиків шляхом включення їх до складу екіпажів сил швидкого реагування, - зазначає командувач ПС ЗСУ Сергій ОНИЩЕНКО. - В цьому році авіаційні частини виконали більше 350 льотних змін з загальним нальотом понад 4200 годин. Середній наліт на визначений екіпаж склав понад 19 годин, решти екіпажів - понад 15 годин.

ВИСОКИЙ КЛАС ВІТЧИЗНЯНОЇ АВІАЦІЇ

Протягом року Повітряні Сили активно брали участь у міжнародній військовій співпраці - було здійснено понад 70 міжнародних заходів, більше половини з них за межами України. ПС України відновили свою участь у Міжнародному авіасалоні «Royal International Air Tattoo», який відбувався на базі ВПС Великобританії у графстві Глостершир.

Вкотре високий клас на світовому рівні продемонструвала вітчизняна військово-транспортна авіація. На виконання міжнародних угод успішно здійснено спільну українсько-данську операцію «Північний сокіл – 2011», в рамках якої перевезено понад 600 тисяч літрів пального, 35 тон спеціальної техніки та інших вантажів з авіабази ВПС США «Туле» на данську полярну станцію «Норд», що на півночі острова Гренландія. Також було підготовлено 2 екіпажі для польотів міжнародними повітряними трасами, здійснено «на НАТОвському рівні» оцінку двох екіпажів та літака Іл-76МД, що забезпечило можливість здійснювати з 1 липня по 31 грудня 2011 р. їх чергування у складі Сил негайного реагування НАТО та в складі бойової тактичної групи ЄС «Helbroc».

Належно виконано завдання з евакуації громадян України з Лівії та перевезення військової техніки і вантажів за кордон в інтересах Міністерства оборони та Укрспецекспорту літаками військово-транспортної авіації Іл-76. Також, військово-транспортною авіацією виконано повітряне перевезення вертольотів та інших вантажів для забезпечення ротації українського миротворчого контингенту, який на сьогодні успішно виконує завдання у складі Місії ООН в Ліберії.

НАВЧАННЯ ТА ТРЕНУВАННЯ

Основним заходом року, який дозволив оцінити рівень підготовки Повітряних Сил, було командно-штабне навчання «Адекватне реагування-2011» під загальним керівництвом начальника Генштабу. В його рамках відбулись бойові стрільби зенітних ракетних військ на полігоні «Чауда», льотно-методичний збір, виконання бойових стрільб по повітряних мішенях та виконання вправ з практичним бомбометанням та пусками ракет винищувальної авіації тощо.

Українські Повітряні Сили навіть до чемпіонату Європи з футболу готуються. Так, основним етапом у підготовці ПС до «Євро-2012» було липневе багатонаціональне навчання «Безпечне небо-2011» з залученням підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Повітряних Сил Республіки Польща та США. Під час навчання здійснено самооцінку 2-го рівня екіпажу та літака аеромедичної евакуації Ан-26 «Віта», відпрацьовувалось прикриття місць проведення чемпіонату в разі повітряної небезпеки.

Серед низки інших навчань Командування відзначає успішне двостороннє тренування з силами ППО Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Повітряних Сил Республіки Білорусь та Російської Федерації з відпрацюванням «легенди» щодо порушників державного кордону та повітряних суден, які зазнали нападу терористів. Також влітку відбулось тренування з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на базі однієї із військових частин логістики, що на Хмельниччині. Цей захід спрямовувався на відпрацювання взаємодії з місцевими органами влади, підрозділами МНС, МВС та військово-медичних структур.

РЕМОНТ І МОДЕРНІЗАЦІЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Як зазначає Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-полковник Сергій ОНИЩЕНКО, модернізація авіаційної техніки під час виконання ремонту або переведення на експлуатацію за технічним станом на сьогодні є найбільш ефективним заходом підвищення її бойового потенціалу. Це дозволяє підтримувати бойову ефективність літаків при незрівнянно менших витратах у порівнянні із закупівлею нових.

В умовах цьогорічного фінансування в авіації відновлено справність більше 15 літаків різних типів, в зенітних ракетних військах завершується ремонт зенітного ракетного комплексу типу С-300. Відновлено справність вузлів та агрегатів десяткам одиниць техніки зі складу зенітних ракетних комплексів, комплексів АСУ, радіолокаційних станцій, які залучені до виконання завдань бойового чергування.

Діє система підтримання справності і модернізації авіаційної техніки, до якої входять органи військового управління, авіаремонтні заводи та науково-дослідні установи, головною з яких є Державний науково-дослідний інститут авіації, а також військові частини, які здійснюють експлуатацію авіатехніки. З кожним із авіаремонтних заводів Командування Повітряних Сил має тісні зв’язки та створює умови для їх розвитку.

Поряд із цим вітчизняними підприємствами та науково-дослідними установами здійснюються дослідно-конструкторські роботи зі створення нових зразків авіаційних засобів ураження.

– З 2012 року ми перейдемо до виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення універсального модуля керування для авіаційних бомб, а з 2014 року – до розробки керованої авіаційної ракети з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Орієнтовний термін завершення зазначених робіт – 2015 рік. Виконання вказаних робіт, а також закупівля нових зразків авіаційних засобів ураження передбачена в проекті Концепції розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України на період до 2025 року, - розповідає С. ОНИЩЕНКО.

ПЛАНИ НА НАСТУПНИЙ РІК

Головною метою підготовки Повітряних Сил у 2012 році є вдосконалення рівня злагодженості органів військового управління, забезпечення на належному рівні справності озброєння та військової техніки, підготовка органів управління, визначених сил та засобів ППО до виконання завдань з протиповітряної оборони щодо прикриття місць проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012», українсько-данська операція з перевезення пального літаком Іл-76 ПС ЗС України для потреб ЗС Королівства Данія «Північний сокіл – 2012», підготовка до проведення комплексу навчань підрозділів ПС ЗС України з бойовою стрільбою, пусками ракет та практичними бомбометаннями в ході проведення головного заходу року - експериментального командно-штабного навчання під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

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Як насправді працюється військовослужбовцям, ми поцікавились у колишнього льотчика.

Вінничанин Дмитро ПІРНИКОЗА служив у дислокованій в Гавришівці військовій частині А-1231 на посаді командира вертольота. Д. ПІРНИКОЗА вийшов на пенсію кілька місяців тому в чині капітана у віці 33 років (молодші колеги виходитимуть на пенсію як мінімум у 37). Його загальний наліт за час служби - 200 годин.

- Я б не сказав, що аж так відчутно збільшилась кількість годин польотів. Льотчик повинен літати дві-три зміни в тиждень. А в останні роки бувало таке, що пілот був у повітрі лише кілька годин на рік – у зв’язку з нестачею коштів на пальне. В армійській авіації інша справа – там кваліфікований льотчик може підписати контракт на службу в миротворчих військах, за рахунок цього підвищується кількість годин у небі, та й зарплата у миротворців кілька тисяч доларів на місяць…

- Як будете святкувати День Збройних Сил України?

- Подзвоню друзям, привітаю. Потім зберемося і підемо в ресторан святкувати – і пенсіонери, і ті, хто ще служить. Так само ми відзначаємо 23 лютого, і 7 серпня – день ВПС…