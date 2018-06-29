Чіп прийде на допомогу новорічній ялинці

За традицією, головною прикрасою новорічних свят є ялинки та сосни. Справжні лісові красуні приносять в наші оселі особливий настрій, затишок та загадковість лісу. Для того, щоб кожен охочий міг встановити у своїй оселі новорічну красуню, підприємства Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства (ВОУЛМГ) у своїх розсадниках та на плантаціях спеціально виростили майже 60 тисяч новорічних красунь. А щоб у цей передсвятковий період перешкодити незаконному вирубуванню, Держлісагентство вирішило запровадити електронний облік дерев за допомогою чіпів.

ЧІПУВАННЯ НЕ ВПЛИНЕ НЕ ВАРТІСТЬ ДЕРЕВ

Як повідомляє прес-служба ВОУЛМГ, новорічні ялинки і сосни будуть прочіповані. Електронний чіп прикріплюватимуть до дерева таким чином, що зняти його без пошкодження буде неможливо. У ярлику-чіпові міститься інформація про походження хвойного насадження: з якого лісгоспу та лісництва відпустили дерево, його сорт та якість.

Завдяки цьому можна визначити відповідність товару супровідним документам. Тому будь-якому працівнику міліції або інших контролюючих органів буде легко перевірити законність придбання ялинок та сосен з лісових плантацій і виявити, чи, наприклад, не прибула ця ялинка з екологічно небезпечної Чорнобильської зони.

«Запровадження електронного обліку деревини під час реалізації новорічних ялинок не вплине на вартість самого дерева, адже один такий чіп коштує лише 1,34 грн. Цього року лісові красуні в середньому коштуватимуть 50-52 гривні,» - зазначає завідувач сектором охорони і захисту лісу Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Іван ПОПАДЮК.

Через незаконну вирубку хвойних дерев у лісі, не на спеціально відведених для цього ділянках, шкода завдається переважно молодим насадженням, які будуть формувати ліси через десятки років, слугуватимуть майбутнім поколінням.

Як повідомляють у Держлісгоспі, в передноворічний період державною лісовою охороною спільно з іншими природоохоронними органами здійснюється комплекс заходів з попередження та виявлення випадків незаконних рубок та незаконної реалізації хвойних порід. У кожному лісогосподарському підприємстві створюються оперативні рейдові бригади. Ними здійснюються рейди з охорони лісів, розсадників і плантацій від незаконних рубок, також рейди на ринках та інших місцях реалізації – для виявлення фактів незаконної торгівлі хвойними.

Олена ЯВОРСЬКА, голова обласної екологічної асоціації «Зелений світ Поділля»:

ЧІПУВАННЯ ДОПОМОЖЕ, ЯКЩО ЗЛОЧИНЦІ НЕ ПРИДУМАЮТЬ, ЯК РОБИТИ ЧІПИ

Я як людина з національно-демократичними поглядами категорично проти цієї моди: традиція встановлення новорічних ялинок у нас пішла від Петра І, але фактично була широко сформована радянським часом. Подолання її – це подолання певних стереотипів того суспільства. Це ідеологічно. А суто біологічно: встановлення ялинки – це вбивання дерева. Якщо в будь-якого хвойного дерева зрізати верхівку, воно переважно перестає рости і гине, і дуже рідко одна з бічних гілок може замінити верхівку.

В той же час без будь-якої шкоди для природи можна зрізати нижні гілки – це імітує природній процес їх відмирання, адже в ялиновому чи сосновому лісі нижні гілки з часом всихають. Формування святкових хвойних композицій у вигляді букетів, гірлянд чи віночків не приносить природі шкоди.

Так, ялинки спеціально вирощують для зрізування, але ж ми говоримо про нестачу землі, нестачу лісів, то для чого тратити зусилля, кошти і ресурси для отримання некорисної, нераціональної біологічної продукції? Але деякий злам у суспільній свідомості відбувається – на базарі частіше з’являються композиції з гілок, вони стають все популярнішими, і люди частіше обирають їх замість зрізаних дерев.

Один браконьєр погоди не зробить, і якщо якийсь дядько зрубає в лісі одну ялинку і поставить в себе в хаті – це не настільки великі масштаби. А чіпування запровадили, бо були сформовані цілі злочинні схеми, особливо в Карпатах, де масово вирубували дерева на схилах, і не лише ялинки, а й навіть ялицю, тис (так зване негний-дерево). Бо ж багатіям потрібна в домі не просто ялинка – їм подавай екзотику, наприклад рідкісне хвойне дерево тсугу…

Чіпування спрямоване проти тих схем, коли підроблялися накладні, і з «лівими» накладними продавали на ринках незаконно вирубані дерева. Чіпування зможе допомогти в боротьбі проти браконьєрства, якщо, звичайно, злочинці не придумають, як робити чіпи.

Довідка УНІАН-Вінниччина. Задля охорони лісових красунь від незаконних рубок Держлісагентством спільно з МВС видано наказ «Про взаємодію органів внутрішніх справ та державних органів лісового господарства щодо забезпечення охорони хвойних насаджень в передноворічний період 2012 року» Цей наказ зобов’язує керівників державних органів лісового господарства і начальників ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Севастополі та в областях забезпечити створення при лісогосподарських підприємствах бригад з працівників державної лісової охорони і представників органів МВС за участю природоохоронних органів.

Також будуть здійснюватися цілодобові рейди у хвойних лісових масивах та будуть сформовані з працівників державної лісової охорони й органів міліції тимчасові пости на дорогах, приміських залізничних станціях, в населених пунктах для перевірки документів на право перевезення та продаж ялинок.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня за № 665 затверджено такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу, із проведенням щорічної індексації. Згідно з цією постановою за одне незаконно зрубане в лісі хвойне деревце (відповідно до діаметру пня) встановлено суму відшкодування:

До 10 см. 189 грн.

10,1-14 см. 333 грн.

14,1-18 см. 854 грн.

18,1-22 см. 1753 грн.

Крім цього, згідно ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення лісопорушники сплачують штраф у розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 грн.), а посадові особи - від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів (119-204 грн). Отже, за незаконно зрубану ялинку лісопорушник повинен буде відшкодувати щонайменше 274 грн.

Збереженню новорічних красунь сприятиме і розпорядження Вінницької ОДА №659 від 25.11.2011 р. «Про додаткові заходи щодо охорони хвойних лісових насаджень у передноворічний період 2012 р.»

