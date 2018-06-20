50% водойм Вінницької області сприяють розмноженню малярійних комарів

Спекотні дні та рясні дощі цього року створили сприятливі умови для розможення комарів, що переносять малярію. Головний санітарний лікар міста Вінниці Олександр Сорочан повідомив, що на території Вінниці зафіксовано вже шість видів таких комарів.

- Раніше не було стільки, - говорить Олекснадр Павлович. - Але забрудення малих річок і озер призводить до масового виплоду комарів, які здатні розповсюджувати інфекцію.

Більш того, доведено, що наші комарі вже й чутливі до триденної малярії.

Лікар розповідає, що заразитися малярією повітряно-крапельним шляхом неможливо, лише через укус комара.

Достатньо, щоб комар у Вінниці вкусив такого хворого, а потім одразу пересів на здорову людину і вона захворіє, - продовжує санітарний лікар.

У Вінницькій області щороку фіксується 1-2 особи - іноземні студенти або громадяни, які тривалий час перебували у країнах, де зустрічається така хвороба - які приїздять уже зараженими малярією.

Цього року вже зафіксовано три випадки захворювання на малярію: у райцентрі Калинівка та у селищі Вапнярка Томашпільського району військові льотчики повернулись з заробітків з африканських країн Гвинея та Судан і привезли звідти хворобу. А третій випадок зареєстрований у Вінниці в 22-річної біженки з Сомалі.

- Збудник малярії проявляється при зміні температурних режимів, - говорить Інна Дидь, завідуюча відділом медичної паразатології Вінницької міської санепідстанції. - А часом малярія маскується під інші хвороби. Якось був хворий, який потріпив до лікарні з болями у шлунку. У розмові обмовився, що недавно був у тропічній країні. Аналізи показали малярію. А за зовніми ознаками тої малярії і не видно було.

За статистикою, яку приводять лікарі, більше малярії привозять в Україну саме наші громадяни, які виїжджають у країни ризику на відпочинок чи на заробітки. А от серед студентів чи туристів з Азії чи Африки менше випадків.

- За хворими, які перенесли малярію ми спостерігаємо протягом 3 років аби не було рецедивів, — додає Інна Іванівна. - Впродовж цього періоду люди, що пререхворіли можуть вести звичайний спосіб життя. Лише не можна бути донором.

Ентомологи зазначають, що у теплий період скорочується термін виплоду малярійних комарів. Через це їх розмножується більше.

- Комарі живуть 2 місяці, - розповідає ентомолог Світлана Шеверда. Вона очолює відділ паразитології обласної санепідстанції. - Самці не кусають. Вони потрібні тільки для запліднення. Лише самки п'ють кров, щоб розмножуватися. Виплодюють у стоячі теплій воді, де є рослини. Яйця відкладають на них. Комарі літають у радіусі 3 км від місця своєї появи на світ. Вітром їх відносить до 5 км.

Світлана Сергіївна попереджає, що 50% водойм Вінницької області сприяють розмноженню малярійних комарів. Тому відпочиваючи на території області радить пам'ятати, що активність комарів триває з 17 години дня до 2 ночі. Перебувачи на природі потрібно закривати відкриті частини тіла, користуватися репілентами. Коли ж відправляєтесь у поїздку у країни Азії та Африки прийти на консультацію до інфекціоніста. Там можна отримати інформацю по країні і поради, як приймати ліки - одну таблеку за тиждень до поїздки, протягом усього перебування у країні та два тижні по поверненню. Увесь цей час забороняється вживати спиртне.

В Україні 2010 року зафіксовано 6 смертельних випадків від малярії, у 2011 — один, цього року — жодного.