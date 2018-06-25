Герої Помаранчевої революції: вісім років потому

Ким були ким стали, чим займаються зараз найбільш яскраві і помітні дійові особи осені 2004-го року?

УНІАН пропонує короткий огляд - як життя розставила фігури головних героїв періоду Помаранчевої революції на своїй дошці.

Віктор Ющенко

2004 рік - кандидат у президенти України, лідер «Нашої України» і натхненник Помаранчевої революції.

Зараз: лідер партії, що набрала на останніх парламентських виборах 1,1% відсотка і «нуль» за мажоритаркою, а також має борги в розмірі близько 80 мільйонів гривень. Досі проживає на державної президентській дачі в Кончі-Заспі і мало з'являється на публіці (на святкування річниці революції на Майдан Незалежності не з'явився).

Юлія Тимошенко

2004 рік - один з лідерів Помаранчевої революції, голова партії «Батьківщина», майбутній прем'єр-міністр України, найближча соратниця майбутнього президента.

Зараз у в'язниці, засуджена за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з РФ на 7 років. Є підозрюваної ще у кількох кримінальних справах. Днями закінчила чергову голодування.

Юрій Луценко

2004 рік - «польовий командир Майдану, один з головних спікерів Помаранчевої революції, один з найяскравіших революціонерів, майбутній міністр внутрішніх справ.

Зараз у в'язниці, двічі засуджений, і, в цілому, проведе з місцях позбавлення волі чотири роки. В день 8-ї річниці Майдану столичний суд відхилив його чергову апеляцію і відправив тому в колонію.

Микола Томенко

2004 рік - «польовий командир Майдану, довірена особа кандидата Віктора Ющенка щодо загальнонаціонального виборчому округу.

Зараз: віце - спікер Верховної Ради шостого скликання, обраний нардепом сьомого скликання, член ВО «Батьківщина».

Тарас Стецьків

2004 рік - член «Нашої України», «польовий командир Майдану.

Зараз: залишився за бортом політичному житті країни, не потрапив у списки Об'єднаної опозиції на парламентських виборах і не був підтриманий нею на мажоритарному окрузі, в наслідок чого програв - при чому, як раз кандидата від опозиції. До того ж, отримав від нового лідера опозиції Арсенія Яценюка звання «скривдженого зрадника».

Володимир Філенко

2004 рік - «польовий командир Майдану (четвертий і останній у нашому списку), близький соратник майбутнього Президента Віктора Ющенка.

Зараз: не увійшов у списки Об'єднаної опозиції на парламентських виборах, по округу не балотувався.

Олександр Мороз

2004 рік - голова Соціалістичної партії України, кандидат у Президенти України (1-го тур), учасник «Помаранчевої коаліції» і революції, один з ключових спікерів Майдану.

Зараз: вперше за довгі роки поступився лідерством в СПУ, яка набрала на виборах 0,45%. Не зміг потрапити до парламенту за мажоритаркою.

Владислав Каськів

2004 рік - активний учасник «майдану», керівник Координаційного центру громадянської кампанії «ПОРА», що брала участь у революції, майбутній радник Президента Віктора Ющенка.

Зараз: голова державного агентства з інвестицій і управління національними

Петро Порошенко

2004 рік - один з найбільш близьких людей в оточенні майбутнього Президента, найбільш впливовий бізнесмен і великий спонсор революції, майбутній секретар РНБО.

Зараз: міністр економічного розвитку і торгівлі в уряді Миколи Азарова, обраний депутатом Верховної Ради сьомого скликання за мажоритарним округом у Вінниці.

Роман Безсмертний

2004 рік - "комендант Майдану" - координатор акції громадянської непокори в Києві). Був учасником революції з вечора 21 листопада. Керівник центрального штабу В.Ющенка і заступник начальника центрального штабу коаліції "Сила народу", створеної на підтримку майбутнього Президента.

Зараз: після революції залишився «любим другом» Президента, двічі був віце-прем ’ єром, один раз депутатом і главою секретаріату глави держави, в останній день роботи Ющенко призначив його послом України в Білорусі. Звільнили Безсмертного влітку 2011 року. Досі залишається адвокатом Ющенко у всіх дебатах, але на парламентських виборах відкрито симпатизував Віталію Кличку, і взагалі на вибори з «нашоукраїнцями» не пішов.

Олег Рибачук

2004 рік - депутат блоку «Наша Україна» в парламенті четвертого скликання, член політради партії, активний учасник революції і виборчої кампанії Ющенка.

Зараз: при Президентові Ющенку працював віце-прем ’ єром і головою секретаріату, пізніше був розжалуваний у позаштатних радників. На даний момент активно критикує політиків і займається громадською діяльністю, зокрема, є засновником руху «Новий гражаднин».

Ґринджоли

(GreenJolly Фото) esckaz.com/вікіпедія Фото esckaz.com/вікіпедія 2004 рік - маловідома група з Івано-Франківська, 23 листопада виступила на Майдані з піснею «Разом нас багато». Пісня стала гімном революції та переробленої версії) піснею від України на «Євробачення-2005».

Зараз: після невдалого виступу на «Євробаченні» і двох альбомів діяльність групи майже повністю оновленого складу, в основному зосереджена в межах рідного міста. Герої «контрреволюцію»

Розповідаючи про тих, хто в 2004-му зробив найбільш вагомий внесок у Помаранчеву революцію, перегляд результатів другого туру президентських виборів і перемогу Віктора Ющенка в третьому турі, не можна не згадати і про тих, хто перебував у той час і по інший бік барикад.

Соратників Віктора Януковича і супротивників Віктора Ющенка на їх, біло-блакитні, майдани і наметові містечка, надихали свої яскраві лідери.

Євген Кушнарьов

2004 рік - голова Харківської облради, жорсткий критик Помаранчевої революції, активний учасник Всеукраїнського з'їзду депутатів всіх рівнів в Сєвєродонецьку, який виступав за створення нового південно-східної держави.

Зараз: після революції став членом Партії регіонів і успішно очолив виборчу кампанію на парламентських виборах 2006 року. У 2007 році при дивних обставинах був смертельно поранений на полюванні помічником народного депутата Дмитра Шенцева. Стрілець був амністований.

Нестор Шуфрич

2004 рік - заступник голови СДПУ(о), представник кандидата в Президенти Віктора Януковича в Центрвиборчкомі, затятий противник Помаранчевої революції і захисник лідера Партії регіонів.

Зараз: встигнувши двічі побувати главою МНС і стати членом ПР, чинний заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України обраний народним депутатом у ВРУ сьомого скликання від ПР за партійним списком.

Борис Колесніков

2004 рік - голова Донецької облради, один з найяскравіших ораторів з'їзду в Североднецке (де закликав делегатів висловити недовіру всім вищим органам державної влади і створити нове південно-східне українська держава у формі федеративної республіки).

Зараз: після чотирьох місяців, проведених в СІЗО у 2005, працює міністром інфраструктури України, входить до числа 50 найбагатших українців, обраний у ВРУ сьомого скликання за партійним списком Партії регіонів.

Віктор Тихонов

2004 рік - голова Луганської обласної ради. Саме під його початком 26 листопада 2004 року сесія Луганської облради прийняла рішення про створення Автономної Південно-Східної Української Республіки. Він був активним учасником Сєверодонецького з'їзду.

Зараз: у післяреволюційний час працював депутатом парламенту п'ятого та шостого скликань, навіть був заступник голови фракції Партії регіонів. При Президенті Януковичі став віце-прем'єр-міністром, але влітку 2011 був звільнений і розжалуваний у посли України в Білорусії.