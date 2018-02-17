Порошенко закликав Росію піти на компроміс щодо миротворців ООН на Донбасі

Президент вважає, що в рамках Радбезу необхідно домовитися про наділення миротворців ООН на окупованому Донбасі повноцінним функціональним мандатом.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Москва має шанс виявити здатність до компромісу і погодитися на розгортання миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу, включаючи неконтрольовану частину українсько-російського державного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Власне, для цього (врегулювання ситуації на Донбасі – УНІАН) потрібно небагато – лише щира імплементація Росією Мінських домовленостей – нашого всеосяжного мирного плану», - зазначив президент.

За словами Порошенка, існує унікальне вікно можливостей, яке б допомогло виконати ці домовленості.

Читайте такожБілорусь готова відправити миротворців на Донбас: названі умови«Йдеться про розгортання миротворців ООН на Донбасі – про ініціативу, яку я запропонував ще у 2015 році! І тепер увесь світ підтримує цю ініціативу», - сказав глава держави.

«Москва має шанс виявити здатність до компромісу і погодитися на миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, включаючи неконтрольовану частину українсько-російського державного кордону», - зауважив президент.

Порошенко вважає, що в рамках Ради Безпеки ООН необхідно домовитися про наділення миротворців ООН на окупованому Донбасі повноцінним функціональним мандатом на основі усталених принципів ООН, який дозволив би їм виконати свої завдання та забезпечив мирне відновлення суверенітету України у відповідності до Мінських домовленостей.

У свою чергу, як зазначає Порошенко, Росія прагне обмежити миротворців ООН контактною лінією та наділити їх лише функціями ескортування.

«Якщо все залишиться так, як є, це означатиме, що Кремль не є по-справжньому зацікавленим у мирі, а лише прагне заморозити конфлікт під дистанційним управлінням. Це також означатиме, що ми повинні залишатися жорсткими щодо Росії», - резюмував Порошенко.