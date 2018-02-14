Порошенко подзвонив Путіну з нагоди річниці Мінських угод - ЗМІ

Бесіда Порошенка й Путіна була некороткою і відбулася за ініціативи української сторони.

У вівторок, 13 лютого, відбулася телефонна розмова між президентами України Петром Порошенком і Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє DT.UA із посиланням на власні джерела.

Видання відзначає, що бесіда була некороткою й відбулася за ініціативи української сторони.

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Приводом до неї стала третя річниця підписання других Мінських домовленостей.

У прес-службі Адміністрації президента України підтвердили DT.UA факт розмови і надали такий коментар: "Президент України провів телефонну розмову з президентом Росії для активізації звільнення українських заручників, зокрема обміну полонених прикордонників та звільнення українських військових на окупованих територіях. Також було обговорено порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, яка запланована на 16 лютого в Мюнхені".

"Телефонна розмова відбулася в координації з європейськими партнерами по Нормандському формату і американськими союзниками", - додали в АП.

Довідка УНІАН. У Мінську 12 лютого 2015 року відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участі президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, ухвалено декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандської четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України, відведення всього важкого озброєння з української території. Також передбачений обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.