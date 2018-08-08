Спостерігачі СММ ОБСЄ помітили на Донбасі 24 танки російських окупантів

Також спостерігачами СММ ОБСЄ була помічена інша техніка проросійських бойовиків.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що 6 серпня помітили 24 танки типу Т-72 російських окупаційних військ на Донбасі.

Про це йдеться в звіті місії за період з 19:30 6 серпня до 19:30 7 серпня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібру до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

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"6 серпня за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії виявив 14 танків (Т-72) поблизу населеного пункту Тернове (57 км на схід від Донецька) та 10 танків (Т-72) біля населеного пункту Покровка (36 км на схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Спостерігачі повідомили, що за добу до того, 5 серпня за даними повітряного спостереження зафіксовано 21 танк (невстановленого типу) неподалік від Тернового", - йдеться у звіті.

Крім того, 6 серпня безпілотник СММ дальнього радіусу дії виявив радіолокаційну станцію (П-19) біля Розівки (за 37 км на північний схід від Донецька), а також БТР-80 та броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) у районі Кальміуського (колишнє Комсомольське, за 42 км на південний схід від Донецька).

"7 серпня спостерігачі бачили 3 бронетранспортери МТ-ЛБ (на двох були встановлені зенітні установки (ЗУ-23, 23 мм)) неподалік від Первомайська (за 58 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Раніше УНІАН повідомляв, що безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ помітив на окупованій частині Луганської області рух конвою з восьми гаубиць контрольованих Росією бойовиків. Також безпілотник ОБСЄ помітив 12 танків - шість Т-64 та шість Т-72 - неподалік Хорошого.