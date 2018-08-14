СММ ОБСЄ зафіксувала велике скупчення важкої зброї бойовиків та сотні ящиків із боєприпасами

Серед іншого спостерігачі ОБСЄ зафіксували на окупованому бойовиками Донбасі 18 гаубиць та 775 ящиків з боєприпасами.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували велике зосередження важкої зброї на окупованих територіях Донбасу та сотні ящиків з боєприпасами і снарядами.

Про це йдеться у звіті місії за минулі вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, 10 серпня за лініями відведення, проте поза межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольному урядові України районі безпілотний літальний міні-апарат СММ виявив сукупно 18 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 «Гіацинт-Б», 152 мм, і десять 2А65 «Мста-Б», 152 мм) на території військового об'єкта на північ від населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 км на південний захід від Луганська).

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Також на території іншого об'єкта за приблизно 1 км на північний захід той самий безпілотник СММ виявив рухомий розвідувальний пункт (ПРП-4 «Нард») і 775 ящиків із боєприпасами (деякі з них, за оцінкою, нові), а також 118 ящиків із снарядами для реактивних систем залпового вогню (БМ-21).

Крім того, пізніше інший безпілотний літальний апарат, дальнього радіусу дії, знову зафіксував 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) на території зазначеного військового об'єкта на північ від Хрустального, розміщених із порушенням ліній відведення.

Наступного дня, 11 серпня, спостерігачі бачили 4 РСЗВ (БМ-21) біля Новоамвросіївського (56 км на схід від Донецька).

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі СММ ОБСЄ 6 серпня помітили 24 танки типу Т-72 російських окупаційних військ на Донбасі.

Раніше, 1 серпня, безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ помітив на окупованій частині Луганської області рух конвою з восьми гаубиць контрольованих Росією бойовиків. Також безпілотник ОБСЄ помітив 12 танків - шість Т-64 та шість Т-72 - неподалік Хорошого.