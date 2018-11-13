Японія і Канада не визнають псевдовибори на окупованому Донбасі

Японські дипломати назвали ці "вибори" недійсними, а в Канаді переконані, що так званими "виборами" Росія хотіла узаконити призначених нею маріонеток.

Японія і Канада не визнають псевдовибори, проведені Росією 11 листопада на окупованій частині Донбасу.

Про це йдеться у заяві Посольства Японії в Україні у Facebook і в заяві на сайті уряду Канади.

"Уряд Японії не допускає будь-яких спроб змінити ситуацію силовими методами, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Так звані "вибори", які були проведені 11 листопада у "ДНР" та "ЛНР", не регулюються Мінськими домовленостями, а також законодавством та нормами України. Уряд Японії не визнає ці "вибори" дійсними", - наголошується у повідомленні.

"Повне виконання Мінських домовленостей всіма зацікавленими сторонами є необхідним для поліпшення ситуації, і вибори на тимчасово окупованих територіях повинні проводитися відповідно до Мінських домовленостей, а також законодавства України", - заявили японські дипломати.

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"Канада приєднується до європейських союзників і Сполучених Штатів у беззастережному несхваленні незаконних і протиправних виборів, що пройшли 11 листопада на окупованій Росією частині сходу України", - йдеться у заяві.

"Ці "вибори" є спробою узаконити правління призначених Москвою російських маріонеток. За відсутності визнаної правової основи та будь-якого міжнародного моніторингу, що заслуговує на довіру, міжнародна спільнота не визнає ці "вибори", - наголошується у заяві.

Канада продовжує непохитно підтримувати Україну, йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, на окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходило голосування на так званих «виборах» «голів народних республік» і «депутатів народних рад».

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення виборів на окупованих територіях України є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія відповість за їх проведення.