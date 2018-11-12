"Вибори" на Донбасі без згоди України є недійсними - ПА ОБСЄ
Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі заявляє, що псевдовибори на окупованій частині Донбасу, які відбулися 11 листопада без згоди України, без припинення вогню і відведення важкого озброєння є недійсними.
Про це йдеться в його заяві, розміщеній на сайті ПА ОБСЄ у зв'язку з проведенням так званих «виборів» на окупованій території Донбасу.
«Парламентська асамблея ОБСЄ повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і давно закликає до повного виконання Мінських угод усіма сторонами, які залишаються найліпшим шляхом до довготермінового урегулювання конфлікту на сході України», - заявив Церетелі.
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«З цієї причини я глибоко жалкую, що лідери сепаратистів, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, проігнорували багато закликів від міжнародної спільноти, аби на вихідних ці «вибори» були скасовані. Проведення будь-яких виборів без згоди України є явним порушенням суверенітету країни. Також без дієвого режиму припинення вогню та повного відведення важкого озброєння обома сторонами, такі вибори автоматично будуть недійсними», - наголосив президент ПА ОБСЄ.
«Вибори», проведені 11 листопада були незаконними та провокаційними. Такі кроки, як ці, лише ведуть до перешкоджання виконання Мінських угод, і їх слід уникати. Я наполегливо закликаю усі сторони поновити зусилля в рамках «Нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи, аби сприяти конструктивним переговорам», - зазначив Церетелі.
Як повідомляв УНІАН, на території самопроголошених незаконних формувань «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило "голосування" на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад». Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.
У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на території ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.
Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.