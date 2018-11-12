"Вибори" на Донбасі без згоди України є недійсними - ПА ОБСЄ

Парламентська асамблея ОБСЄ повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та закликає до повного виконання Мінських угод.

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі заявляє, що псевдовибори на окупованій частині Донбасу, які відбулися 11 листопада без згоди України, без припинення вогню і відведення важкого озброєння є недійсними.

Про це йдеться в його заяві, розміщеній на сайті ПА ОБСЄ у зв'язку з проведенням так званих «виборів» на окупованій території Донбасу.

«Парламентська асамблея ОБСЄ повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і давно закликає до повного виконання Мінських угод усіма сторонами, які залишаються найліпшим шляхом до довготермінового урегулювання конфлікту на сході України», - заявив Церетелі.

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«З цієї причини я глибоко жалкую, що лідери сепаратистів, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, проігнорували багато закликів від міжнародної спільноти, аби на вихідних ці «вибори» були скасовані. Проведення будь-яких виборів без згоди України є явним порушенням суверенітету країни. Також без дієвого режиму припинення вогню та повного відведення важкого озброєння обома сторонами, такі вибори автоматично будуть недійсними», - наголосив президент ПА ОБСЄ.

«Вибори», проведені 11 листопада були незаконними та провокаційними. Такі кроки, як ці, лише ведуть до перешкоджання виконання Мінських угод, і їх слід уникати. Я наполегливо закликаю усі сторони поновити зусилля в рамках «Нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи, аби сприяти конструктивним переговорам», - зазначив Церетелі.

Як повідомляв УНІАН, на території самопроголошених незаконних формувань «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило "голосування" на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад». Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на території ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.