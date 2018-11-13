В ЄС засудили псевдовибори на окупованому Донбасі

У Євросоюзі заявили, що так звані "вибори" є нікчемними і не мають юридичної сили.

У Європейському Союзі засудили проведені Росією псевдовибори на тимчасово окупованій частині Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва ЄС при ОБСЄ у Twitter.

"На спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ сьогодні (12 листопада - УНІАН) ЄС рішуче засудив так звані "вибори", проведені 11 листопада підтримуваними Росією збройними формуваннями, що є кричущим порушенням міжнародного права, українського законодавства і Мінських угод. Ми вважаємо їх нікчемними і такими, що не мають юридичної сили", - йдеться у повідомленні.

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При цьому в ЄС заявили, що Мінські угоди залишаються ключовим інструментом для досягнення довготривалого мирного урегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, на окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на окупованих територіях України є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія відповість за їх проведення.