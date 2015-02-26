Після півночі в зоні АТО не зафіксовано порушень "режиму тиші" - штаб

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив речник штабу АТО Анатолій Сельмах.

У Донецьку з 22 по 23 годину поблизу шахти Бутовка терористи безуспішно атакували позиції сил АТО. А з 23:45 майже годину ворог обстрілював населений пункт Піски зі стрілецької зброї. Після опівночі порушень припинення вогню не зафіксовано.

Без обстрілів ніч минула на Маріупольському, Дебальцевському та Луганському напрямках.

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Він також відзначив, що терористи продовжують переміщувати техніку, однак говорити, що вони відводять озброєння поки рано.

"Наразі ми фіксуємо переміщення ворожих військ, проте наскільки вони відводять їх зараз складно сказати, наша розвідка вивчає це питання", - сказав речник штабу АТО.

Нагадаємо, учора бойовики чотири рази порушили режим тиші. Поблизу Дебальцевого та на Луганщині обстрілів за день не було зафіксовано.