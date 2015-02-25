Сьогодні бойовики чотири рази порушили режим тиші - прес-центр АТО
Сьогодні терористи чотири рази порушували режим «Тиша».
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Близько 10.30 та 17.00 з танка бойовики обстріляли Широкине, що на Маріупольському напрямку. Крім того, неподалік Донецького аеропорту по селищу Піски злочинці вели вогонь зі стрілецької зброї. А близько опівдня там бандформування невдало намагались штурмувати наші позиції", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожБійці АТО знищили техніку бойовиків у відповідь на обстріл ними Широкиного Поблизу Дебальцевого та на Луганщині обстрілів за день не зафіксовано.
Також у прес-центрі АТО розповіли про високу активність ворожих безпілотників.
"В той же час, за оперативними даними, противник накопичує війська на Маріупольському напрямку, та продовжує провокації українських військ", - сказано в повідомленні.