Сьогодні бойовики чотири рази порушили режим тиші - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Близько 10.30 та 17.00 з танка бойовики обстріляли Широкине, що на Маріупольському напрямку. Крім того, неподалік Донецького аеропорту по селищу Піски злочинці вели вогонь зі стрілецької зброї. А близько опівдня там бандформування невдало намагались штурмувати наші позиції", - йдеться у повідомленні.

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Також у прес-центрі АТО розповіли про високу активність ворожих безпілотників.

"В той же час, за оперативними даними, противник накопичує війська на Маріупольському напрямку, та продовжує провокації українських військ", - сказано в повідомленні.