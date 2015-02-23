Сьогодні зранку бойовики двічі обстріляли Попасну - Москаль

Про це повідомляється на сайті голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

"Сьогодні зранку двічі з мінометів обстріляли Попасну – спочатку о 4-й, а затим о 6-й годині. Більшість мін вибухнули на околицях міста, де розташовані опорні пункти українських військових, не завдавши значної шкоди. Одна з мін влучила в розподільчу систему водоканалу, пошкодивши її (вода в Попасній є за винятком мікрорайону найбільш густонаселеного мікрорайону ОРЗ, де водопровід перебитий попередніми обстрілами)", - сказано в повідомленні.

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Також Москаль зазначає, що переважна більшість території, де вчора й сьогодні тривають обстріли, контролюється не так званою ЛНР, а "козачками, які йменують себе всевеликим войском донским". Це угруповання неодноразово заявляло, що не підписувало угод у Мінську і тому вважає необов'язковим дотримання "режиму тиші".

Раніше голова Луганської ОДА повідомляв, що у Кримське починають повертатися мирні жителі.