За добу на Донбасі загинув один військовий, шестеро отримали поранення - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, всього 12 квітня з 18:00 до 00:00 бойовики здійснили 18 обстрілів українських військових в зоні АТО.

Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів в Донецькій області. З артилерії калібру 122 міліметри, танків, мінометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї противник 7 раз обстріляв наші позицій в районі населеного пункту Дослідне, 6 разів - в районі населеного пункту Широкіно, 4 рази - в районі Пісків

Нагадаємо, за добу 11-12 квітня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі втрат серед українських військовослужбовців не було, двоє українських бійців отримали поранення.