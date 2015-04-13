Бойовики застосували фосфорні боєприпаси під Донецьком - батальйон "Крим"

Про це йдеться в повідомленні на сторінці батальйону у Facebook.

Як зазначається, від вибухів загорілись навіть цегляні стіни.

Бійці батальйону припускають, що потужний обстріли міг бути помстою бойовиків за невдалий наступ.

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"…Вирішили помститись за невдалий наступ вдень та вочевидь багато загиблих з їх боку. Стріляють фосфорними боєприпасами, навкруги палає все, навіть цегляні стіни будинків. Вже сотні снарядів з напалмом розірвалися в повітрі та продовжують розриватись", - йдеться в повідомленні.

Боєприпаси, що містять білий фосфор, поширює легкозаймиста речовина, температура горіння якого перевищує 800 °C, по значній території, площа якої може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння продовжується до тих пір, поки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню. Така зброя може викликати особливо тяжкі та хворобливі каліцтва або ж спровокувати повільну і дуже болісну смерть.