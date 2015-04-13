Бойовики з вечора 18 разів обстріляли позиції військових на Донбасі - прес-центр АТО

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, свято Великодня не завадило російсько-терористичним військам цинічно порушувати домовленості щодо відведення великокаліберної артилерії від лінії розмежування і дотримання режиму тиші.

«Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів в Донецькій області. З артилерії калібру 122 міліметри, танків, мінометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї противник 7 раз обстріляв наші позицій в районі населеного пункту Дослідне, 6 разів - в районі населеного пункту Широкіно, 4 рази - в районі Пісків», - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, згідно з повідомленням, на Луганщині бойовики з 20:25 до 21:00 обстрілювали блокпост українських військових поблизу Трьохізбенки.

Крім того, в районі Старобільська, Трьохізбенки, Щастя, Новотошківки, Станиці Луганської, Сокільників було зафіксовано 6 розвідувальних прольотів ворожих безпілотників.

У прес-центрі АТО відзначають, що обстрілів населених пунктів в зазначений період не відбулося.