"Тепер ми бомжі": злива затопила бліндажі військових під Маріуполем, у воді навіть зброя (фото)

Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-службу сектора «М».

Як стало відомо, у військових промокло наскрізь все, аж до зброї і бронежилетів. Прес-офіцер Ярослав Чепурний зазначив, що солдати Нацгвардії з наслідками стихії, що розбушувалася, справляються самі.

Але абсолютно інша інформація у маріупольських волонтерів, які вже з самого ранку намагаються допомогти постраждалим.

За словами волонтерів, з бліндажів солдати виходили з піднятими руками і рятували все, що могли. "Тепер ми бомжі",- кажуть бійці, так як все, що знаходилося в бліндажах, повністю промокло.

Читайте такожНа Харків налетіла потужна злива, затоплені вулиці міста (фото)

Волонтер Ірина Прудкова завдяки допомозі ще кількох активістів, вже відвезла 28 спальників, близько 10 ковдр, гарячий чай. Солдатам потрібно все, аж до трусів, шкарпеток, футболок, одноразовий посуд та багато іншого. «Бійцям потрібно все!» - каже Ірина.

Зараз, завдяки волонтерам, вже приїхали машини для відкачування води з бліндажів. Також вирішується питання щодо проведення електрики та встановлення обігрівачів.