У "ДНР" розповіли, в яких населених пунктах Донбасу не проводитимуть місцеві "вибори"

Самопроголошене керівництво "ДНР" не проводитиме так звані місцеві вибори у населених пунктах, які станом на 19 вересня 2014 року перебували під контролем української армії.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на одного з ватажків бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

"На цьому етапі розглядаються вибори у тих населених пунктах, які передбачені лінією зіткнення 19 вересня. Ті населені пункти, які поки не входять до зони нашої юрисдикції, там не проводитимуться вибори. Дебальцеве поки за лінією 19 вересня, і все це не вписується у комплекс заходів", - наголосив він.

Водночас Пушилін запевнив, що бойовики "ДНР" мають "інші інструменти, щоб державні інститути там працювали на повну потужність".