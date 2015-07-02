Бойовики "ДНР" оголосили "націоналізацію" грошей і майна

Про це повідомляє Острів з посиланням на Сьогодні.

"Влада" самопроголошеної республіки розіслали директорам донецьких Жеків та ОСББ листи, в яких вимагають повідомляти про "нічийне майно" – квартири, валютні цінності та заощадження, які повинні перейти у власність "ДНР", - повідомляє видання.

За інформацією журналістів, в Донецьку після отримання таких листів наростає тиха паніка серед власників житла.

"Установи, організації чи особи, яким стане відомо про майно (у тому числі валютні цінності та готівкові кошти), яка не має власника або власник якого невідомий, зобов'язані повідомити про це органи доходів і зборів, або органи поліції або органи місцевого самоврядування негайно, – йдеться у листі з "республіканської податкової інспекції т. з. "ДНР". – ...З метою забезпечення наповнення бюджету, у випадках надходження Вам інформації про нічийне майно просимо інформувати інспекцію в законодавчо встановлені терміни".

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Донеччани підозрюють найгірше – що квартири, власники яких були змушені покинути і виїхати в інші міста, рятуючись від обстрілів, стануть власністю республіки".

"Подивляться, що квартплата і комуналка не надходять на рахунки їх банку – і визнають квартиру нічийною. А ми платимо вчасно, через Інтернет в Ощадбанку, – поділилася переселенка Олена Коротич. – Те, що в Донецьку твориться беззаконня, ми знали, але що в такому масштабі – навіть не уявляли!", - резюмує дончанка.