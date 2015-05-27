Сепаратисти хочуть засудити Пушиліна за зраду "ДНР"

Донецький політолог Роман Манекін, який є палким прихильником псевдореспубліки "ДНР", ініціював збір підписів під вимогою притягнути до відповідальності Пушиліна за його "зрадницькі заяви", повідомляє "канал 24".

В Інтернеті вже поширили петицію-звернення до "прокурора ДНР" з відповідною пропозицією. Обурення серед пихильників "ДНР" викликали заяви Пушіліна про готовність повернення Донецька до складу України.

За словами Манекіна, Пушилін підписав і відправив проект поправок до Конституції України від імені "ДНР", що суперечить його посадовим повноваженням. Згаданий проект начебто передбачає зміну конституційного ладу "ДНР" шляхом перетворення її на "окремий регіон Донецькій області з особливим статусом".

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Дії Пушиліна, як би це абсурдно не звучало, пропонують розцінити як заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності "республіки".

Як повідомляв УНІАН, 11 травня так званий "віце-спікер народної ради ДНР" Денис Пушилін заявив, що самопроголошена "Донецька народна республіка" згодна на найширшу автономію без шкоди її інтересам у складі України.